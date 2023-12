Kreisgruppe Ingolstadt: Jahreshauptversammlung und Vorstandswahlen

Am 19. November fand in der Sportgaststätte Zuchering die Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen statt. In seiner Ansprache begrüßte der Vorsitzende Manfred Binder die Mitglieder und besonders Ingrid Mattes, stellvertretende Vorsitzende des Landesverbandes Bayern. Er verwies auf die fristgerechte Einladung und stellte die Beschlussfähigkeit der Versammlung fest. Mit einer Gedenkminute wurde den Verstorbenen Ehre erwiesen.

Gesamtvorstand und Referenten der Kreisgruppe Ingolstadt mit Wahlleiterin Ingrid Mattes, vordere Reihe: Ingrid Mattes, Gerhard Thot, Brigitte Thiess, Marianne Thot, Anita Mooser, Gerda Knall, Marianne Theil, Karla Henning, Annemone Schwab, Ingeborg Binder, Anna Theuerkauf; hintere Reihe: Kevin Roth, Julia Wagner, Manfred Binder, Ralf Szekely, Monika Tontsch, Hans-Martin Gräf, Michael Kaun, Hermann Mattes und Martin Albrich. Foto: Willi Theil

Vorstand der Kreisgruppe Ingolstadt, von links: Gerhard Thot, Marianne Theil, Manfred Binder, Brigitte Thiess, Ralf Szekely, Gerda Knall und Hans-Martin Gräf. Foto: Ingeborg Binder

Manfred Binder informierte über seine ehrenamtlichen Tätigkeiten und dankte dem gesamten Vorstand, den Gruppenleitern und den Referenten für die ordentlich geleistete Arbeit: „Ein Vorstand kann nur so gut arbeiten, wie seine Gruppen funktionieren.“ Die Mitgliederzahl der Kreisgruppe ist stabil, sie ist seit dem Jahr 2019 von 1225 auf 1231 gestiegen. Die Veranstaltungen und Aktivitäten der Kreisgruppe werden im gemeinnützigen und wohltätigen Rahmen abgehalten. Zusätzlich werden Fortbildungen wahrgenommen. Manfred Binder hielt einen Rückblick auf die vielfältigen Veranstaltungen: der Faschingsball, der Muttertagsgottesdienst, der in der Pandemiezeit online übertragen wurde, die Teilnahme am Heimattag in Dinkelsbühl mit knapp 100 Trachtenträgern, das Kronenfest, an dem sich die Siebenbürger-Banater Blaskapelle, die Burgberger Singgruppe und die fünf Tanzgruppen beteiligen, aber auch Ehrengäste der Stadt Ingolstadt eingeladen werden, der Kathreinenball als kulturelle Veranstaltung, die Weihnachtsfeier und der Silvesterball zum Jahresabschluss, um nur einige zu nennen. Zusätzlich finden Vorträge statt, es wird an verschiedenen Tagungen teilgenommen, am Tag der Heimat mit einer Fahnenabordnung und Auftritt der Tanzgruppen, am Volkstrauertag mit Kranzniederlegung und Fahnenabordnung und vieles mehr. Am 1. Mai trugen die Jugend- und die Erwachsenentanzgruppe auf Schloss Horneck zur Programmgestaltung bei, und vom 6.-8. Oktober war die Kreisgruppe Ingolstadt Gastgeber des Siebenbürgischen Evangelischen Kirchentages, um nur zwei Höhepunkte dieses Jahres zu erwähnen. Manfred Binder dankte für die Mitarbeit, die Unterstützung und das Engagement der Mitglieder unserer Kreisgruppe.Es folgten die Berichte der Referenten und Gruppenleiter. Gerda Knall, stellvertretende Vorsitzende und Kulturreferentin, Leiterin der Kindertanzgruppe und der Seniorengruppe, betonte, wie wichtig jeder Einzelne in der Gemeinschaft ist. Es gilt, wachsam zu sein und Mitglieder zu werben für den zukünftigen Bestand der Gemeinschaft. Als Highlight des Jahres 2022 verwies sie auf die Teilnahme am Gredinger Trachtenmarkt, bei dem die siebenbürgisch-sächsische Tracht als „Tracht des Jahres 2022“ vorgestellt wurde. Die Kindertanzgruppe hat jährlich eine Fülle von Terminen bei Veranstaltungen. Zudem werden die Kinderseminare gern angenommen.Aus den Berichten der Frauengruppe, der Blaskapelle, der Burgberger Singgruppe, der Volkstanzgruppe, der Schüler- und Jugendtanzgruppe, der Theater-, der Wander-, der Bäckerinnengruppe und der Gruppe der freiwilligen Helfer konnten die vielseitigen Aktivitäten entnommen werden. Manfred Binder dankte jeder/jedem Gruppenleiter/in für das Engagement. In der Pause wurde zum Kaffee der von der Kreisgruppe gespendete Nussstriezel gereicht. Acht Paare der Volkstanzgruppe erfreuten mit flotten Tänzen.Danach folgten Ehrungen, die Ingrid Mattes vornahm. Sie überbrachte Grüße von den Vorsitzenden der anderen Kreisgruppen sowie dem Landesvorsitzenden Werner Kloos. Das Silberne Ehrenwappen des Verbandes der Siebenbürger Sachsen wurde an Hans-Martin Gräf, Gerhard Thot und Manfred Binder verliehen. Die Geehrten dankten für die Anerkennung und ließen Grüße an den Landesverband übermitteln. Ein besonderer Dank, verbunden mit einem Blumengruß, ging an Ingrid Mattes für ihr langjähriges Engagement in der Kreisgruppe Ingolstadt als Leiterin der Jugendtanzgruppe. Sie habe einen maßgeblichen Beitrag zur positiven Entwicklung der Jugendarbeit geleistet, so Manfred Binder. Dieses Amt hatte sie im Februar 2022 in jüngere Hände abgegeben.Den Kassenbericht trug Brigitte Thiess vor. Bei der Kassenprüfung von Dagmar Kenzel und Ingeborg Binder gab es keine Beanstandungen. Die Entlastung der Kassenwartin und im Anschluss des gesamten Vorstandes erfolgte einstimmig. Die Wahlen wurden von Ingrid Mattes geleitet. Ihr standen die Wahlhelferinnen Marianne Thot, Anneliese Böhm und Sigrid Nagy zur Seite. Einstimmig gewählt wurden: Vorsitzender Manfred Binder; stellvertretende Vorsitzende Gerda Knall, Hans-Martin Gräf, Gerhard Thot, Ralf Szekely; Kassenwartin Brigitte Thiess; Schriftführerin Marianne Theil; Beisitzer Martin Albrich, Kevin Roth, Michael Kaun; Rechnungsprüferinnen Ingeborg Binder, Anemone Schwab; Ersatzrechnungsprüferinnen Karla Henning, Monika Tontsch; Kulturreferat Gerda Knall, Anita Mooser; Frauenreferat Ingrid Mattes; Jugendreferat Michelle Müller; Seniorenreferat Gerda Knall, Anna Theuerkauf; Pressereferat Marianne Theil, Ingeborg Binder; Organisationsreferat Gerhard Thot, Ralf Szekely; Internet und Neue Medien Julia Wagner.In seinem Schlusswort bedankte sich der wiedergewählte Vorsitzende für das entgegengebrachte Vertrauen. „Lassen Sie uns gemeinsam in die Zukunft blicken und unser Bestes tun, um unseren Verein weiter voranzubringen.“ Getreu dem Motto: „Soll Gemeinschaft gelingen, dann muss ich mehr für sie tun, als ich von ihr erwarte.“

Marianne Theil