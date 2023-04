Aufrufe der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD) zum Heimattag in Dinkelsbühl

Aus Tradition und Liebe zum Tanz: Aufruf zum Tanzen am Heimattag

Laute Musik, begeistertes Klatschen und strahlende lachende Gesichter. Wie jedes Jahr freuen wir uns auf das Tanzen beim Heimattag de Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl. Hier der Aufruf an alle Tanzgruppen, meldet euch an und verzaubert am Pfingstsonntag alle mit euren Tanzkünsten.

Alle Anmeldungen zu SJD-Veranstaltungen beim Heimattag laufen über unsere Webseite. Ihr wollt die Links zur Anmeldung nicht abtippen? Dann scannt einfach diesen QR-Code mit dem Handy. Dort findet ihr Links zu den Anmeldeformularen.

Amab 14.00 Uhr treten die Tanzgruppen vor der Schranne und auf dem Schweinemarkt auf. Die Reihenfolge der Einzeldarbietungen wird am Heimattag durch Aushang am Info-Stand vor der Schranne und am Zeltplatz bekannt gegeben. Beachtet bitte auch, dass dieser Aufruf nur für die Einzeldarbietungen und das gemeinsame Tanzen am Sonntagnachmittag gilt. Meldet euch bitteauf unserer Webseite über den folgenden Link: sjd-siebenbuerger.de/ veranstaltungen/heimattag/schranne/anmeldung-tanzauftritt-heimattag/ Mit weiteren Fragen wendet euch bitte an die zuständige Stelle der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD): Sandra Bruss, E-Mail: kultur[ät]sjd-siebenbuerger.de.

Marc-Alexander Krafft

Unser Nachwuchs präsentiert sich

Zeltplatz – The place to be!

Fußballturnier in Dinkelsbühl 2023

Am Pfingstsamstag, demum 14.00 Uhr im Schrannen-Festsaal in Dinkelsbühl heißt es endlich wieder: „Unser Nachwuchs präsentiert sich“. Und Ihr seid gefragt! Ihr seid Kinder und Jugendliche, die Lust haben unsere Zuschauer mit einem bunten Programm voller Musik, Tanz und Gedichten zu unterhalten? Dann seid Ihr hier genau richtig! Ihr könnt ein Instrument spielen, singen oder als Band auftreten. Auch Tänze, Witze und Gedichte sind herzlich willkommen. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Ob alleine oder in einer Gruppe, wir sind neugierig und freuen uns schon auf einen tollen Nachmittag mit euch! Die Veranstaltung wird von Jessica Pelger, Kinderreferentin der SJD, gemeinsam mit Natalie Bertleff, der ehemaligen Kinderreferentin und nun stellvertretenden Bundesjugendleiterin der SJD, organisiert.auf unserer Webseite über folgenden Link oder den oben abgebildeten QR-Code an. Link: sjd-siebenbuerger. de/nachwuchsprogramm/ Bei Fragen meldet euch bei Jessica Pelger per E-Mail: Kinderreferat[ät]sjd-siebenbuerger. de, oder per Telefon: (01 76) 61 32 88 96.Als mittlerweile eingespieltes Team und nachdem alle Beschränkungen und Einschränkungen durch das Virus vollständig aufgehoben sind, dürfen wir in diesem Jahr voller Vorfreude zum Besuch des Zeltplatzes am Heimattag der Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl einladen! Im letzten Jahr fühlte es sich noch wie eine Testphase an, in diesem Jahr wollen wir mit Vollgas dafür sorgen, so viele wie möglich von euch begrüßen zu können. Für diejenigen, die noch keine genaue Vorstellung haben, wo sie übernachten sollen: Wie immer werden ab Freitagmittag, 12.00 Uhr, die Tore zum Zeltplatz geöffnet, also packt eure Zelte ein und kommt zu uns (am Bahndamm an der Luitpoldstraße)!Der Eintritt beträgt 25 Euro für Mitglieder der SJD und des Verbandes der Siebenbürger Sachsen, 40 Euro für Nicht-Mitglieder. Zuzüglich muss jeder Gast ein Festabzeichen (15 Euro) erwerben, welches bei allen Veranstaltungen benötigt wird. Hinzu kommt eine Müllkaution (zehn Euro), die bei der Anmeldung zu hinterlegen ist und bei Abreise (wenn der Platz sauber ist) zurückerstattet wird. Die Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland (SJD) ist als Jugendorganisation des Verbandes verpflichtet, die Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes einzuhalten. Jugendliche unter 18 Jahren dürfen den Zeltplatz nur mit dem entsprechenden Formular zur Erziehungsbeauftragung gemäß Jugendschutz betreten. Die SJD ist durch das Jugendschutzgesetz verpflichtet, dies zu überprüfen und gegebenenfalls Maßnahmen zu ergreifen – im schlimmsten Fall bedeutet das den Ausschluss vom Zutritt auf den Zeltplatz.Bitte gebt diese Info auch an Jugendliche weiter, die unsere Zeitung nicht bekommen. Die Zeltplatzordnung, die am Eingang des Zeltplatzes ausliegt, ist zwingend einzuhalten! Wir möchten im Vorfeld darauf hinweisen, dass wie in jedem Jahr auch dieses Jahr auf die Lautstärke geachtet werden muss! Das Sicherheitspersonal wird bereits bei der Anreise Kontrollen durchführen und gegebenenfalls große Anlagen, Mikrofone oder Ähnliches einkassieren. Von 3.00 bis 8.00 Uhr darf keine Musik mehr gespielt werden!Auch 2023 suchen wir – das Zeltplatzteam – fleißige Helfer, die uns beim Auf- und Abbau sowie während des Heimattages unter die Arme greifen und tatkräftig unterstützen, denn solch eine Veranstaltung ist nur mit eurer Hilfe zu bewältigen. Aus diesem Grund brauchen wir DICH! Solltest du dich angesprochen fühlen, melde dich. Weitere Infos zur Anmeldung zum Zeltplatzhelfer, zur Anmeldung als Zelter oder zum Jugendschutzformular findest du auf unserer Webseite www.sjd-siebenbuerger.de/zeltplatz . Um die Daten einfacher zu verarbeiten, bitten wir euch ausschließlich um Anmeldung über den QR-Code (siehe Nachwuchsveranstaltung). Merci – euer Zeltplatzteam 2023: Bernd Breit, Frederike Stamm, Verena Konnerth-Stanila, Tobias Krempels.Die traditionelle „Siebenbürgische Fußballmeisterschaft“ des Heimattages findet am Pfingstsamstag, dem, statt. Der Austragungsort des Fußballturniers ist, wie auch die Jahre zuvor, das Sportgelände des TSV Dinkelsbühl. Da das Turnier unter dem Banner der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD) steht, animieren wir vor allem auch Jugendmannschaften im Alter von zehn bis 16 Jahren, in Dinkelsbühl mitzumachen. Jugendmannschaften spielen beitragsfrei.Die Anzahl der teilnehmenden Mannschaften wird auf maximal 16 Teams begrenzt. Anmeldungen erfolgen über unser Webseiten-Formular unter https://sjd-siebenbuerger.de/veranstaltungen/heimattag/fussballturnier-am-heimattag/anmeldung-sjd-cup/ Der frühestmögliche Anmeldetermin beginnt mit Veröffentlichung dieses Aufrufs! Mannschaften, die sich bereits vor Veröffentlichung dieses Artikels gemeldet haben, müssen sich erneut über unsere Webseite anmelden! Neben dem Mannschaftsnamen sind Name, Adresse, Telefon und E-Mail-Adresse des Betreuers anzugeben. Ebenfalls ist das Startgeld bis zum 7.Mai 2023 in Höhe von 210 Euro auf folgendes Konto zu überweisen: Siebenbürger Sachsen (SJD), IBAN: DE10 7025 0150 0029 4205 51, BIC: BYLADEM1KMS (Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg). Die Anmeldung wird erst mit dem Eingang der Überweisung wirksam und entscheidet somit über die Teilnahme am Turnier. Im Verwendungszweck der Überweisung bitte auch den Namen des Ansprechpartners und der Mannschaft angeben. Da das Fußballturnier im Sinne des Heimattages ausgetragen wird, wäre es begrüßenswert, wenn jede Mannschaft mehrheitlich mit Siebenbürger Sachsen aufgestellt wird.Der genaue Ablauf des Turniertages wird den Teilnehmern rechtzeitig nach Anmeldeschluss mitgeteilt. Der. Das Startgeld für das Fußballturnier in Höhe von 210 Euro wird ausschließlich für Pokale, Sachpreise und Abzeichen verwendet und mussauf oben genanntem Konto eingegangen sein. Mit den Abzeichen (pro Mannschaft elf Stück) können die Veranstaltungen während des Heimattages besucht werden.Des Weiteren wird für das Fußballturnier selbst Unterstützung beim Aufbau und Ablauf gesucht. Für jeden, der an diesem Tag unterstützt, ist der Eintritt auf den Zeltplatz für das gesamte Wochenende kostenfrei. Die Anzahl ist auf vier Leute begrenzt. Helfer können nicht am Fußballturnier teilnehmen.

Markus Jakobi, Sportreferent der SJD

Hallenvolleyballturnier in Dinkelsbühl

Eine erfreuliche Nachricht für alle Volleyball-Begeisterten: Anlässlich des Heimattages 2023 lädt die Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland (SJD) wieder zum Hallenvolleyballturnier ein. Das Turnier findet am Pfingstsamstag, dem, in der Dreifach-Turnhalle des TSV Dinkelsbühl statt. Ein besonderes Highlight wartet dieses Jahr auf euch, denn es wird einen Wanderpokal geben!Teilnehmen können alle Hobbymannschaften, bestehend aus fünf Feldspielern (darunter mindestens zwei weibliche Spielerinnen) und beliebig vielen Auswechselspielern, deren Anzahl bei der Anmeldung ebenfalls anzugeben ist. Du hast keine Hobbymannschaft, aber willst auch am Volleyballturnier teilnehmen? Dann kannst du dich trotzdem anmelden. Es wird dieses Jahr eine SJD Mannschaft geben.Für die Anmeldung erforderliche Angaben sind der Mannschaftsname, Namen der Spieler, sowie die Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse eines Ansprechpartners. Bei Fragen könnt ihr euch gern per Mail melden an (volleyball[ät]sjd-siebenbuerger.de).Das Startgeld beträgt je tatsächlichem Spieler: SJD/Verbands-Mitglieder: 21 Euro, Nicht-Mitglieder: 25 Euro. Darin sind bereits die Kosten für das Festabzeichen enthalten, dessen Erwerb für die Teilnahme an allen übrigen Veranstaltungen im Rahmen des Heimattages notwendig ist.Anmeldungen sindmöglich über unsere Website https://sjd-siebenbuerger.de/veranstaltungen/heimattag / Es wird darum gebeten, das Startgeldauf folgendes Bankkonto zu überweisen: Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland (SJD), IBAN: DE10 7025 0150 0029 4205 51, BIC: BYLADEM1KMS bei der Kreissparkasse München-Starnberg. Im Verwendungszweck ist neben „SJD-Volleyballturnier 2023“ auch der Mannschaftsname anzugeben. Bitte beachtet, dass eure Anmeldung erst mit dem Zahlungseingang wirksam wird. Der genaue Turnierablauf wird den Teilnehmern gesondert übersandt. Ferner weisen wir euch darauf hin, dass die Teilnahme auf eigene Gefahr erfolgt.

Patrick Brusch