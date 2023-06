Am Samstag, den 20. Mai, fand das Kronenkletterseminar der SJD Bayern in Kleinaitingen bei Augsburg statt. Die Referenten Adrian Schneider und Timo Schulz vermittelten den zehn Teilnehmern die Techniken zum Besteigen der Krone.

Jugendliche der SJD beim Kronenkletterseminar in Kleinaitingen bei Augsburg. Foto: Rainer Kloos

Gegen 10.00 Uhr hatten sich alle Teilnehmer am Veranstaltungsort eingefunden und es konnte mit der Einführung begonnen werden. Nach einigen interessanten Fakten über das Kronenfest und dessen Herkunft konnte das Kronenklettern gestartet werden. Die Referenten führten die gängige Technik zum Besteigen der Krone vor, wobei der Kronenstamm von den Armen sowie dem Schien- und Wadenbein eng umschlungen wird. Anschließend folgten die ersten Versuche der Teilnehmer, die mit einigen Schwierigkeiten verbunden waren. Nach zahlreichen, oftmals frustrierenden Versuchen konnten die ersten Erfolge gefeiert werden und einige Teilnehmer erreichten die Spitze des ca. 4,5 Meter hohen Kronenstamms.Damit die Teilnehmer auch im zweiten Teil des Seminars genügend Kraft hatten, wurde zur Mittagspause der Grill angeworfen und Steak- sowie Bratwurstsemmeln bei strahlendem Sonnenschein verzehrt. Nach einer Verdauungspause ging es in die zweite Runde, wobei jeder der Teilnehmer es schaffte den Kronenstamm zu besteigen.Das Kronenkletterseminar war ein voller Erfolg! Die Teilnehmer hatten großen Spaß und konnten am Heimattag in Dinkelsbühl noch das ein oder andere Andenken an den Unterarmen sowie an den Schienbeinen präsentieren. Wir danken den Teilnehmern und Referenten für den tollen Tag und freuen uns schon aufs nächste Mal!

Rainer Kloos