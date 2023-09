12. September 2023

Einladung zum 37. Nachtreffen des Jugendskilagers am Hochkönig in Österreich

Das 37. herbstliche Nachtreffen des seit 1949 stattfindenden Siebenbürgischen Jugendskilagers am Hochkönig/Mitterbergalm bei Salzburg in Österreich findet heuer von Freitag, den 29. September, bis Dienstag, den 3. Oktober, in den gemütlich urigen Selbstversorger-Hütten der Mitterbergalm in Mühlbach am Hochkönig auf 1400 m statt.

Spiegelsee am Hochkeil, 2021. Foto: Birgit Maderl Wir laden euch ein, gemeinsam ein paar unbeschwerte Tage zu verbringen, mit Wanderungen in der herrlichen Umgebung, gemeinsamem Kochen, Lachen, Spieleabenden, Tanzen u.v.m. Der Zeitraum dieses Treffens ist immer um den 3. Oktober.



Wir freuen uns, euch auf der Mitterbergalm zu treffen, und freuen uns besonders auf „neue“ siebenbürgische er Jugendliche und Freunde der Siebenbürger Sachsen, die das Skilager noch nicht kennen, denn dieses Herbst-Wochenende eignet sich sehr gut, um hineinzuschnuppern in diese Gemeinschaft.



