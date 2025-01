18. Januar 2025

Skifreizeit der SJD 2025: Spaß und Gemeinschaft in den Alpen

Vom 14. bis 16. März erwartet dich ein unvergessliches Wochenende im Skigebiet Saalbach Hinterglemm! Die Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland (SJD) lädt dich herzlich ein, gemeinsam mit uns Schnee, Spaß und Gemeinschaft zu erleben. Untergebracht bist du in der gemütlichen Jugendpension Müllauerhof. Zwei Übernachtungen mit Halbpension sowie leckere siebenbürgisch-sächsische Snacks am Freitagabend sind im Paket enthalten – ein Highlight, das du dir nicht entgehen lassen solltest!

Das 71. Jugendskilager der Siebenbürger Sachsen fand in der Osterwoche 2022 am Hochkönig/Salzburg statt: Hochkeil, Skigebiet gleich vor der Hüttentüre mit Panorama auf das Hochkönigmassiv mit Mandelwänden. Foto: Birgit Maderl Preise: unter 6 Jahre 0 Euro; 6–11 Jahre: 120 Euro für SJD-Mitglieder, 135 Euro für Nicht-Mitglieder; 12-15 Jahre: 130 Euro für SJD-Mitglieder, 145 Euro für Nicht-Mitglieder; 16-26 Jahre: 150 Euro für SJD-Mitglieder, 170 Euro für Nicht-Mitglieder; ab 27 Jahre: 160 Euro für SJD-Mitglieder, 180 Euro für Nicht-Mitglieder.



Bettwäsche, Essen, Ortstaxe und die Unterbringung in Mehrbettzimmern sind im Preis inbegriffen.



Ablauf: Freitagabend: Anreise individuell, siebenbürgisch-sächsischer Snack (keine warme Küche); Samstag: Après-Ski am Lagerfeuer mit Musik und geselliger Stimmung; Samstagabend: Die COMBO BAND sorgt für mitreißende Unterhaltung.



Anmeldung: Anmeldestart ist am Mittwoch, den 5. Februar, um 20.00 Uhr. Anmeldungen sind über unsere Website möglich:



Bitte beachte, dass Anmeldungen ausschließlich über unser Anmeldeformular akzeptiert werden. Nach Absenden deiner Anmeldung bekommst du eine automatische Mail, dass deine Anmeldung bei uns eingegangen ist. Später informieren wir dich separat über deinen Platz bei der Skifreizeit und gegebenenfalls über Zahlungsmöglichkeiten. Nach Eingang deiner Zahlung gilt dein Platz als bestätigt. Freue dich auf ein unvergessliches Wochenende mit dir!

