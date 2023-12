Preisgekrönte Schülerarbeit: Bildergalerie Siebenbürgisches Menü mit Krautwickeln und Krapfen

Herzlich beglückwünschen wollen wir Andreas Zeck für den Gewinn eines Hauptpreises beim diesjährigen Schülerwettbewerb "Unsere Nachbarn im Osten", ausgerichtet an den Schulen in Baden-Württemberg ( diese Zeitung berichtete). Andreas aus der Klasse 5 des Albert-Einstein-Gymnasiums in Reutlingen hat für sein „Siebenbürgisches Menü – Rezept und Bildergalerie zur Herstellung von Krautwickeln und Krapfen“ in der Kategorie "Schreiben und Gestalten - Eine kulinarische Reise" den Hauptpreis erhalten.