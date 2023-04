Am Sonntag, den 12. März, veranstaltete die Welser Tanzgruppe zum insgesamt 28. Mal ihr traditionelles Krautwickleressen.

Traditionelles Krautwickleressen der Tanzgruppe Wels. Foto: privat

Drei Jahre lang hatten die Mitglieder, Freunde und Ehrengäste der Siebenbürger Sachsen in Wels darauf warten müssen, nachdem das Krautwickleressen 2020 nur wenige Tage vor dem ersten Lockdown der heraufziehenden Coronapandemie gerade noch über die Bühne hatte gehen können. Umso größer war jetzt die Vorfreude bei allen beteiligten Vereinsmitgliedern, die schon die ganze Woche davor mit den vielen Vorbereitungen, dem Schneiden, Faschieren und Würzen des Fleischs, dem Formen der Krautknödel, dem Herstellen und Räuchern der Bratwurst, dem Kochen der Krautwickler und dem Backen der Kuchen und Torten beschäftigt waren und vor allem die Gemeinschaftspflege an diesen arbeitsreichen und anstrengenden Tagen genossen. Und umso größer war letztlich die Freude, dass auch die Gäste endlich wieder zahlreich strömten, der Einladung ins Cordatushaus der Evangelischen Pfarrgemeinde Wels folgend, und mit Appetit und Genuss die servierten Köstlichkeiten verzehrten und Köchinnen und Köche lobten. Auch zahlreiche Ehrengäste waren gekommen, allen voran zwei Vizebürgermeister und mehrere Stadträte und Gemeinderäte von Wels, die Pfarrer der Evangelischen Pfarrgemeinde, Abordnungen aus den Siebenbürger Nachbarschaften Traun und Rosenau, von den Welser Trachtenvereinen und einige mehr. Müde, doch zufrieden schlossen die Mitglieder der Welser Tanzgruppe am späten Nachmittag nach erfolgtem Aufräumen den Cordatussaal ab, nicht ohne zuvor noch ein Gruppenfoto der mitwirkenden Vereinsmitglieder angefertigt zu haben – ein Foto, das die Zufriedenheit und Freude über eine gelungene Veranstaltung in den Gesichtern widerspiegelt – und Vorfreude macht auf weitere Vereinsveranstaltungen in diesem Jahr, in dem die Welser Tanzgruppe als Höhepunkt ihr 40-jähriges Gründungsjubiläum feiern wird.

Christian Schuster