Einladung zum 73. Siebenbürgischen Jugendskilager am Hochkönig

Skifreizeit wird immer mehr zum kostbaren Gut und genau dieses Skilager in den jahrzehntelang bewährten Selbstversorger-Hütten auf der schneesicheren Mitterbergalm am Fuße des Hochkönigs auf 1400 m Höhe macht‘s möglich! Traditionell seit der Gründung, im Jahr 1949, findet in der Osterwoche 2024 das 73. Jugendskilager der Siebenbürger Sachsen auf der Mitterbergalm/Mühlbach am Hochkönig statt.

Das 71. Jugendskilager der Siebenbürger Sachsen fand in der Osterwoche 2022 am Hochkönig/Salzburg statt: Hochkeil, Skigebiet gleich vor der Hüttentüre mit Panorama auf das Hochkönigmassiv mit Mandelwänden. Foto: Birgit Maderl

Jugendliche, aber auch Familien, Altvordere und Freunde der Siebenbürger Sachsen treffen sich von Donnerstag,, biszum Skifahren und Beisammensein in den urigen Selbstversorger-Hütten der Mitterbergalm/Hochkönig.Mit dem frühen Ostertermin 2024 ist das Ende der Wintersaison, des Skiliftbetriebs mit dem 7. April 2024 angegeben, alle Infos dazu auf https://www.hochkoenig.at/de/winter/skigebiet/skifahren-am-gipfel-der-gefuehle.html Mit der Vision des Gründers und ehemaligen Lagerleiters Helmut Volkmer (1928-2016) „Weiter machen bis zum 80-sten …“ und seinem Leitspruch „Das Skilager wird so gut, wie Ihr es euch selbst gestaltet“ wollen wir bewusst weitermachen; daher steht das Miteinander nach wie vor im Zentrum dieser Tage.In Form des Küchendienstes widmet jede und jeder der Gemeinschaft einen Tag; die Freizeit verbringen wir gemeinsam mit unterschiedlichen Wintersportangeboten für Groß und Klein, für Anfänger oder Fortgeschrittene und Profis. Die beiden Hütten liegen direkt an der Skipiste, eine Langlaufloipe ist auch in unmittelbarer Nähe, das Gebiet eignet sich für herrliche Skitouren und auch bei wechselndem Programm an den Hüttenabenden wird gemeinsam getanzt, gelacht, gefeiert und gesungen.Nach Bedarf der Lagerteilnehmer können intern Skikurse für die unterschiedlichen Könnerstufen von unseren Skiprofis durchgeführt werden, ohne extra Kosten! Das jährliche Sackrutschen und das heiß umkämpfte Abschlussskirennen samt Pokalvergabe runden das Wintersportangebot ab. Hier auf den Hütten wird unsere Tradition gelebt und immer wieder von Jahr zu Jahr mit neuen Ideen bereichert. Teilnehmen am 73. Jugendskilager der Siebenbürger Jugend am Hochkönig können Jugendliche ab 16 Jahre und entsprechend den aktuellen geltenden Gesundheitsbestimmungen in Österreich zum Zeitpunkt des Skilagers.Dieist direkt möglich über www.hkg-skilager.de oder E-Mail: lagerleitung [ät] hkg-jugendskilager.de.: Kerstin Simon, Josefweg 13 a, A-8043 Graz, Mobil: (0043-664) 1344320.Auch für das kommende Skilager wird wieder ein faires Preis-LeistungsVerhältnis für alle Lagerteilnehmer garantiert. Schüler, Studenten und Auszubildende zahlen beispielsweise für 9 Tage ab 220 Euro für Übernachtung und Essen – inklusive Sportkurse. Frühbucher bis 11. Jänner 2024 haben einen Preisvorteil von ca. 10% – Anmeldeschluss ist derFamilien haben zu Ostern, wie in den letzten Jahren wahrscheinlich auch wieder, ein besonderes Zuckerl, ab einer Sechs-Tageskarte eines Elternteils können Kinder bis zum 15. Lebensjahr in der Zeit gratis Ski fahren. Für Familien stehen weitere Übernachtungsmöglichkeiten zur Verfügung. So können sich Familien mit Kindern bei Axel Fabritius melden, der auf Grund der großen Nachfrage seit einigen Jahren zeitgleich den Berghof neben dem Skilager organisiert – unter: werbung [ät] hkg-skilager.de. Falls man dort keinen Platz findet, gibt es auch die Möglichkeit im Gästehaus Gschwandtner www.gaestehaus-gschwandtner.at , um ein Apartment anzufragen. Ich freue mich auf eure Anmeldungen,

Ihre Kerstin Simon – Skilagerleitung