25 Jahre Stiftung Siebenbürgische Bibliothek: Festveranstaltung auf Schloss Horneck

Vor 25 Jahren wurde die Stiftung Siebenbürgische Bibliothek gegründet. Aus diesem Anlass findet am 29. Juni um 11.00 Uhr im Johannes-Honterus-Saal auf Schloss Horneck eine Festveranstaltung mit anschließendem Empfang statt. Dazu laden die Stiftung Siebenbürgische Bibliothek sowie der Siebenbürgisch-Sächsische Kulturrat e.V. alle Interessierten, Freunde & Freundinnen, Förderer & Förderinnen dieser Kultureinrichtung herzlich ein.

Programmablauf

Arbeitsplatz in der Siebenbürgischen Bibliothek. Bildarchiv: Siebenbürgen-Institut

• 11.00 Uhr: Begrüßung Nils H. Măzgăreanu, Vorsitzender der Stiftung Siebenbürgische Bibliothek; Konrad Gündisch, Beiratsvorsitzender der Stiftung Siebenbürgische Bibliothek; Stefan Măzgăreanu, Vorsitzender des Siebenbürgisch-Sächsischen Kulturrats e.V.Musikalisches Intermezzo• 11.30 Uhr: Festvortrag von Thomas Şindilariu (Unterstaatssekretär im Departement für Interethnische Beziehungen im Generalsekretariat der Regierung Rumäniens): „Vom Pergament zur Nationalbibliothek. Gedanken zur Rolle der Schriftlichkeit bei den Siebenbürger Sachsen“Musikalisches Intermezzo• 12.00 Uhr: Engagement, Erbe, Erinnerung – Über Werden und Wachsen der Stiftung Siebenbürgische Bibliothek. Gespräch von Konrad Gündisch mit Martin Guist, Elfriede Herter, Hatto Scheiner und Gerald VolkmerMusikalisches Intermezzo• 13.00 Uhr: Verleihung des Goldenen Ehrenwappens des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. an Hatto Scheiner, langjähriger ehemaliger Vorsitzender der Stiftung Siebenbürgische Bibliothek, durch den Bundesvorsitzenden des Verbandes Rainer LehniMusikalisches Intermezzo• 13.15 Uhr SchlusswortDas musikalische Rahmenprogramm wird von Heinz Acker (Klavier) und dem Heidelberger Bariton Michael Roman gestaltet. Zur Aufführung gelangen, dem Anlass entsprechend, von Heinz Acker vertonte Gedichte von Frieder Schuller, Dagmar Dusil, Sieglinde Bottesch und Rose Ausländer.Im Anschluss an die Festveranstaltung findet ein Empfang auf der Schlossterrasse (bei Regen im Festsaal) statt, bei dem auch für das leibliche Wohl gesorgt wird.Daneben werden am Nachmittag für alle Interessierten Führungen durch Bibliothek und Archiv, das Siebenbürgische Museum und Schloss Horneck angeboten.Um telefonische (06269) 4215-0) oder schriftliche Anmeldungen (info[ät]siebenbuergen-institut.de bzw. info[ät]stiftung-sbg-bib.de) wird gebeten.

Vorstand und Beirat der Stiftung Siebenbürgische Bibliothek

Vorstand des Siebenbürgisch-Sächsischen Kulturrats e.V.