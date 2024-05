Heimattag 2024: Musik im Festzelt am Samstag und Sonntag

Das musikalische Programm des 74. Heimattages der Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl startet am Freitag, den 17. Mai, ab 20.00 Uhr im Festzelt auf dem „Schießwasen“ mit der „Nova Band“ und dem Duo „Sunrise“ als Stargast. Beide Bands haben sich in der Siebenbürgischen Zeitung, Folge 5 vom 25. März 2024, Seite 13 (siehe auch SbZ Online vom 21. März 2024 ), kurz vorgestellt. Daran anknüpfend folgen hier nun die „Combo Band“ (Samstagabend, 18. Mai) und „Akustik3“ (Sonntagabend, 19. Mai).

Die „Combo Band“ spielt am 18. Mai im Festzelt auf dem "Schießwasen" in Dinkelsbühl.

„Combo Band“ will das Zelt rocken

„Akustik3“ tritt am Pfingstsonntag im Festzelt auf.

„Akustik3“ liebt Schlager, Volksmusik und mehr

Die „Combo Band“ freut sich riesig, dieses Jahr wieder beim Heimattag der Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl dabei zu sein. Gemeinsam mit euch wollen wir am Samstagabend das Festzelt auf dem „Schießwasen“ zum Beben bringen! Es spielen für euch die fünf „stottlich Kniacht“: Wolfgang Krafft (E-Bass, Posaune), Jan Elst (Schlagzeug, Gitarre), Marco Dick (Gitarre, Akkordeon, Steirische), Tim Schmidt (Gitarre, Trompete) und Samuel Krafft (Keyboard, Bariton). Lasst uns zusammen feiern! Eure Combo Band.Einst in unterschiedlichen Bands, und nun seit Jahren zusammen, bespielen wir die großen und kleinen Bühnen, immer bemüht, den Gästen ein besonderes Erlebnis zu bereiten. Wir stehen zu gutem Schlager und lieben die Volksmusik, und wenn es mal rocken soll, da sind wir gerne mit dabei. Unsere Wurzeln liegen in Siebenbürgen und dem Banat: Helmut, der mit den Klappen, spielt Keyboard, Akkordeon, Gesang; Werner, der mit den Saiten, spielt Gitarre, Gesang; Hansi, der mit dem Blech und Holz, spielt Trompete, Sax, Gesang.