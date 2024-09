Das verlängerte Wochenende vom 3.-6. Oktober ist ideal für Bergliebhaber, Wanderfreudige und auch für jene, die das traditionelle Skilager am Hochkönig noch nicht kennen, eignet es sich doch sehr gut, für ein paar Tage in die offenherzige, fröhliche Gemeinschaft des Hochkönig Skilagers hineinzuschnuppern.

Spiegelsee am Hochkeil, 2021. Foto: Birgit Maderl

Das herbstliche Nachtreffen des seit 1949 stattfindenden Siebenbürgischen Jugendskilagers am Hochkönig/Mitterbergalm in Salzburg/Österreich findet heuer zum 38. Mal in den urigen Selbstversorger-Hütten – Zimmer mit verschiedener Bettenanzahl – der Mitterbergalm in Mühlbach am Hochkönig auf 1400 m statt.Gemeinsam wollen wir ein paar unbeschwerte Tage verbringen mit variantenreichen Wanderungen in der herrlichen Salzburger Bergwelt, gemeinsamem Kochen, Lachen, Spieleabenden, Tanzen u.v.m.Der Preis pro Tag/Nacht für Vollpension (ohne Getränke) beträgt nur 35 Euro!Wir freuen uns auf eure Anmeldung und besonders auf „neue“ Siebenbürger und Freunde der Siebenbürger, die den Hochkönig kennenlernen wollen. Alle Infos und Anmeldung: www.hkg-skilager.de Ort: Jugendheim Mitterbergalm, Mandlwandstraße 106, A-5505 Mühlbach am Hochkönig, ÖsterreichVeranstalter: Kerstin Simon, E-Mail: lagerleitung [ät] hkg-skilager.de, Josefweg 13a, A-8043 Graz, Telefon: (0043-664) 1344320.