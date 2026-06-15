



15. Juni 2026

Zuversicht bei der Jugendtanzgruppe Biberach

Mit Elan und bewährtem Team ins neue Aktivitätsjahr: Unter diesem Motto kam die siebenbürgische Tanzgruppe am 20. März zu ihrer jährlichen Mitgliederversammlung zusammen. In lockerer und zugleich produktiver Atmosphäre blickten die Aktiven auf die Erfahrungen und Erfolge des vergangenen Jahres zurück, um gleichzeitig die Weichen für die kommenden Monate zu stellen. Im Mittelpunkt der Aussprache standen anstehende Aktivitäten, zukünftige Auftritte sowie die Koordination eingegangener Einladungen. Ein zentraler Bestandteil der Sitzung war traditionell die Neuverteilung der Ämter innerhalb der Gemeinschaft, bei der die Gruppe auf eine bewährte Struktur setzen kann.

Jugendtanzgruppe Biberach setzt auf bewährtes Team, von links: Miriam May, Isabella Gunnesch, Jennifer Schuller, Lea Halmen, Sophie Binder, Anna-Lena Göddert, Carina Pitters, Astrid Göddert, Vanessa Städter, Christoph Ludwig und Emily Binder. Es fehlt auf dem Foto Fabian Göddert. Foto: Astrid Binder Für Kontinuität in der künstlerischen und organisatorischen Arbeit sorgt weiterhin die bewährte Tanzleitung mit Astrid Göddert, Carina Pitters und Anna-Lena Göddert, die auch im kommenden Jahr die Führung innehaben. Unterstützt werden sie in den finanziellen Belangen von Isabella Gunnesch, die die Aufgabe der Kassenwartin übernimmt. Das Organisationsteam setzt sich künftig aus Lea Halmen, Jennifer Schuller und Sophie Binder zusammen, während sich Christoph Ludwig, Vanessa Städter und Emily Binder um die Getränkeversorgung kümmern. Den wichtigen Bereich Social Media und die moderne Öffentlichkeitsarbeit betreuen Fabian Göddert, Anna-Lena Göddert, Lea Halmen und Jennifer Schuller gemeinsam.



Die verantwortungsvolle Aufgabe der Schriftführerin liegt in den Händen von Miriam May. Mit diesem gut aufgestellten Team und klar verteilten Verantwortlichkeiten blickt die Tanzgruppe überaus zuversichtlich auf die kommenden Monate. Die Vorfreude auf die zahlreichen Aktivitäten und das gemeinsame Erleben des siebenbürgischen Brauchtums ist allen Beteiligten deutlich anzumerken. Unvergesslicher Frühlingsball in Warthausen Am 18. April lud die Siebenbürgische Jugendtanzgruppe Biberach zu ihrem traditionellen Frühlingsball nach Warthausen ein – und die Resonanz war überwältigend. Im Stile eines klassischen Zickerballs stand der Abend ganz im Zeichen der Gemeinschaft, des Tanzes und des generationenübergreifenden Feierns. Das Besondere an diesem Abend war spürbar, sobald man den Saal betrat: Dem Zickerball-Prinzip folgend, durften die Gäste ihre eigenen kulinarischen Köstlichkeiten mitbringen. Die Tische bogen sich schnell vor reichlichen Leckereien, die großzügig mit Freunden und Tischnachbarn geteilt wurden. Für die Erfrischungen und die Bewirtung im Saal sorgte bestens die Tanzgruppe Biberach, während an der Bar bunt gemixte, leckere Cocktails für ausgelassene Stimmung sorgten. Das kulturelle Programm des Balls zeigte einmal mehr, wie lebendig die siebenbürgische Tradition in der Region gepflegt wird. Jugendtanzgruppe Biberach, Kindertanzgruppe Biberach und Tanzgruppe Ludwigsburg. Foto: Mathias Henrich Ein besonderer Höhepunkt war der Auftritt der Kindertanzgruppe Biberach, die unter der liebevollen Leitung von Astrid Göddert und Anna-Lena Göddert steht. Neun Paare im Alter von drei bis 14 Jahren eroberten die Herzen der Zuschauer im Sturm. Mit den Tänzen „Obfolder Dreier“ und „Tanzfreude“ zeigten die jüngsten Akteure ihr Können und ernteten begeisterten Applaus. Ohne die lautstark geforderte Zugabe, den „Tanzlwurm“, durften die Kinder die Tanzfläche verständlicherweise nicht verlassen.



Als gern gesehene Gäste bereicherte die Tanzgruppe Ludwigsburg, geleitet von Doreen Bartesch und Anita Bierkoch sowie deren Stellvertreterin Emily Meister, das Programm. Sie begeisterten das Publikum mit den anspruchsvollen Darbietungen des „Sprötzer Achterrühm“ und des traditionellen „Neppendorfer Ländlers“. Ein wunderbares Zeichen der Verbundenheit unter den Gruppen setzte schließlich der gemeinsame Tanz: Die Jugendlichen aus Biberach und Ludwigsburg zeigten zusammen den Tanz „Pigernes“.



Nach den offiziellen Vorführungen gab es auch für die Gäste kein Halten mehr. Die weit über die Grenzen der Region hinaus bekannte „Combo Band“ übernahm das musikalische Ruder. Mit einem mitreißenden Repertoire heizte sie den Ballbesuchern ordentlich ein und sorgte für eine stets prall gefüllte Tanzfläche. Der Frühlingsball war ein voller Erfolg und hat einmal mehr bewiesen, wie wunderbar Jung und Alt zusammen feiern, lachen und die Gemeinschaft genießen können. Ein herzliches Dankeschön gilt allen Helfern, den engagierten Leitungen der Gastgruppen, der Combo-Band und allen Gästen, die diesen Abend so unvergesslich gemacht haben. Für Kontinuität in der künstlerischen und organisatorischen Arbeit sorgt weiterhin die bewährte Tanzleitung mit Astrid Göddert, Carina Pitters und Anna-Lena Göddert, die auch im kommenden Jahr die Führung innehaben. Unterstützt werden sie in den finanziellen Belangen von Isabella Gunnesch, die die Aufgabe der Kassenwartin übernimmt. Das Organisationsteam setzt sich künftig aus Lea Halmen, Jennifer Schuller und Sophie Binder zusammen, während sich Christoph Ludwig, Vanessa Städter und Emily Binder um die Getränkeversorgung kümmern. Den wichtigen Bereich Social Media und die moderne Öffentlichkeitsarbeit betreuen Fabian Göddert, Anna-Lena Göddert, Lea Halmen und Jennifer Schuller gemeinsam.Die verantwortungsvolle Aufgabe der Schriftführerin liegt in den Händen von Miriam May. Mit diesem gut aufgestellten Team und klar verteilten Verantwortlichkeiten blickt die Tanzgruppe überaus zuversichtlich auf die kommenden Monate. Die Vorfreude auf die zahlreichen Aktivitäten und das gemeinsame Erleben des siebenbürgischen Brauchtums ist allen Beteiligten deutlich anzumerken.Am 18. April lud die Siebenbürgische Jugendtanzgruppe Biberach zu ihrem traditionellen Frühlingsball nach Warthausen ein – und die Resonanz war überwältigend. Im Stile eines klassischen Zickerballs stand der Abend ganz im Zeichen der Gemeinschaft, des Tanzes und des generationenübergreifenden Feierns. Das Besondere an diesem Abend war spürbar, sobald man den Saal betrat: Dem Zickerball-Prinzip folgend, durften die Gäste ihre eigenen kulinarischen Köstlichkeiten mitbringen. Die Tische bogen sich schnell vor reichlichen Leckereien, die großzügig mit Freunden und Tischnachbarn geteilt wurden. Für die Erfrischungen und die Bewirtung im Saal sorgte bestens die Tanzgruppe Biberach, während an der Bar bunt gemixte, leckere Cocktails für ausgelassene Stimmung sorgten. Das kulturelle Programm des Balls zeigte einmal mehr, wie lebendig die siebenbürgische Tradition in der Region gepflegt wird.Ein besonderer Höhepunkt war der Auftritt der Kindertanzgruppe Biberach, die unter der liebevollen Leitung von Astrid Göddert und Anna-Lena Göddert steht. Neun Paare im Alter von drei bis 14 Jahren eroberten die Herzen der Zuschauer im Sturm. Mit den Tänzen „Obfolder Dreier“ und „Tanzfreude“ zeigten die jüngsten Akteure ihr Können und ernteten begeisterten Applaus. Ohne die lautstark geforderte Zugabe, den „Tanzlwurm“, durften die Kinder die Tanzfläche verständlicherweise nicht verlassen.Als gern gesehene Gäste bereicherte die Tanzgruppe Ludwigsburg, geleitet von Doreen Bartesch und Anita Bierkoch sowie deren Stellvertreterin Emily Meister, das Programm. Sie begeisterten das Publikum mit den anspruchsvollen Darbietungen des „Sprötzer Achterrühm“ und des traditionellen „Neppendorfer Ländlers“. Ein wunderbares Zeichen der Verbundenheit unter den Gruppen setzte schließlich der gemeinsame Tanz: Die Jugendlichen aus Biberach und Ludwigsburg zeigten zusammen den Tanz „Pigernes“.Nach den offiziellen Vorführungen gab es auch für die Gäste kein Halten mehr. Die weit über die Grenzen der Region hinaus bekannte „Combo Band“ übernahm das musikalische Ruder. Mit einem mitreißenden Repertoire heizte sie den Ballbesuchern ordentlich ein und sorgte für eine stets prall gefüllte Tanzfläche. Der Frühlingsball war ein voller Erfolg und hat einmal mehr bewiesen, wie wunderbar Jung und Alt zusammen feiern, lachen und die Gemeinschaft genießen können. Ein herzliches Dankeschön gilt allen Helfern, den engagierten Leitungen der Gastgruppen, der Combo-Band und allen Gästen, die diesen Abend so unvergesslich gemacht haben. Miriam May

Schlagwörter: Biberach, Jugendtanzgruppe, Mitgliederversammlung, Frühlingsball

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