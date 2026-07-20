



20. Juli 2026

Wenn die Hochzeitsglocken läuten, ist die Jugendtanzgruppe Heilbronn dabei

Liebe, Glück und Verbundenheit – unsere Stefanie hat ihren Alwin geheiratet, und wir waren mit dabei! Stefanie Bretz, geborene Fuss, ist bereits seit zehn Jahren Mitglied der Jugendtanzgruppe Heilbronn und auch seit einigen Jahren engagiert als Teil der Tanzleitung. Tradition, Brauchtum und Heimatverbundenheit prägen ihr Wirken. Mit Leidenschaft und Hingabe setzt sie sich vielseitig für die Pflege und Weitergabe der siebenbürgischen Kultur ein. Darum war es uns eine Herzensangelegenheit, dies bei der kirchlichen Trauung zum Ausdruck zu bringen.

Brautpaar Steffi und Alwin Bretz, umrahmt von allen Trachtenträgern. Foto: privat So fanden sich am Hochzeitstag Trachtenträger aus allen drei Heilbronner Tanzgruppen vor der Kirche ein. Besonders erfreulich war es, dass sich dem auch einige Gäste des Brautpaars angeschlossen hatten. Als Trachtenträger durften wir den Traugottesdienst begleiten und standen im Anschluss Spalier mit Bögen und Rosen. Steffis große Leidenschaft ist neben der Jugend auch die Kindertanzgruppe, zu der sie seit 15 Jahren gehört. So war es auch den Kindern eine große Freude, ihrer Gruppenleiterin eine Freude zu bereiten und einen Tanz aufzuführen. Ein Tanz aller vereinigten Tänzer durfte natürlich nicht fehlen – mit Schwung und Elan wurde dem Brautpaar der Zillertaler Hochzeitsmarsch gewidmet. Es folgten kleine Ansprachen, herzliche Worte und die Übergabe einiger Geschenke. Unter anderem durften sich die beiden über einen handbemalten sächsischen Teller freuen. Eine gemeinsame Zugabe mit dem Brautpaar krönte den Abschluss, bevor sie zum Sektempfang einluden.



Schön, dass wir euch an eurem großen Tag begleiten durften! Liebe Steffi, lieber Alwin, für eure gemeinsame Zukunft wünschen wir euch von Herzen Gesundheit, Glück und Segen sowie viele unvergessliche Momente und bleibende Erinnerungen. So fanden sich am Hochzeitstag Trachtenträger aus allen drei Heilbronner Tanzgruppen vor der Kirche ein. Besonders erfreulich war es, dass sich dem auch einige Gäste des Brautpaars angeschlossen hatten. Als Trachtenträger durften wir den Traugottesdienst begleiten und standen im Anschluss Spalier mit Bögen und Rosen. Steffis große Leidenschaft ist neben der Jugend auch die Kindertanzgruppe, zu der sie seit 15 Jahren gehört. So war es auch den Kindern eine große Freude, ihrer Gruppenleiterin eine Freude zu bereiten und einen Tanz aufzuführen. Ein Tanz aller vereinigten Tänzer durfte natürlich nicht fehlen – mit Schwung und Elan wurde dem Brautpaar der Zillertaler Hochzeitsmarsch gewidmet. Es folgten kleine Ansprachen, herzliche Worte und die Übergabe einiger Geschenke. Unter anderem durften sich die beiden über einen handbemalten sächsischen Teller freuen. Eine gemeinsame Zugabe mit dem Brautpaar krönte den Abschluss, bevor sie zum Sektempfang einluden.Schön, dass wir euch an eurem großen Tag begleiten durften! Liebe Steffi, lieber Alwin, für eure gemeinsame Zukunft wünschen wir euch von Herzen Gesundheit, Glück und Segen sowie viele unvergessliche Momente und bleibende Erinnerungen. Eure Jugendtanzgruppe Heilbronn

Schlagwörter: Heilbronn, Jugendtanzgruppe, Hochzeit

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