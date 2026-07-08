



8. Juli 2026

Kreisgruppe Biberach: Gelebte Verbundenheit beim Heimattag

Die Kreisgruppe Biberach nahm auch 2026 mit einer eindrucksvollen Gruppe von 57 Trachtenträgerinnen und Trachtenträgern am traditionellen Trachtenumzug des Heimattages in Dinkelsbühl teil. Unter ihnen befanden sich 14 Kinder, 17 Jugendliche und 26 Erwachsene, die gemeinsam ein lebendiges und farbenprächtiges Bild unserer Gemeinschaft vermittelten.

Trachtenteilnehmer der Kreisgruppe Biberach beim Heimattag in Dinkelsbühl. Foto: Annemarie Schuster Ein besonderer Blickfang war das Brautpaar Agnes Müller und Christoph Ludwig, das inmitten der Gruppe von den zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauern herzlich begrüßt wurde. Agnes trug die Brauttracht aus Galt am Alt, Christoph die Festtracht aus Kirchberg im Harbachtal – ein traditionsreicher Anblick, der die kulturelle Vielfalt unserer Herkunft eindrucksvoll widerspiegelte.



Mit großer Freude zeigten die Kinder- und Jugendtanzgruppen ihre Tänze und bereicherten die Auftritte mit ihrer lebendigen Ausstrahlung. Ihr Engagement und ihre Begeisterung zeigten einmal mehr, wie lebendig unsere Traditionen auch in der jungen Generation weitergetragen werden.



Ein herausragender Moment des Heimattages war die Verleihung des Siebenbürgisch-Sächsischen Jugendpreises an Astrid Göddert. In Anerkennung ihrer über 30-jährigen, außerordentlich erfolgreichen Jugendarbeit erhielt sie die Auszeichnung am Sonntag in der evangelischen St.-Paulskirche. Die Laudatio hielt Ines Wenzel, die Übergabe erfolgte durch Natalie Bertleff, Bundesjugendleiterin der SJD.



Unser Dank gilt allen Teilnehmenden, die in Tracht in unserer Gruppe am Umzug teilgenommen haben, sowie den zahlreichen Organisatoren und Helfenden, die diesen gelungenen Auftritt ermöglicht haben. Der Heimattag 2026 war für die Kreisgruppe Biberach ein Tag voller Gemeinschaft, Kultur und Freude – ein Ausdruck gelebter Verbundenheit über Generationen hinweg. Ein besonderer Blickfang war das Brautpaar Agnes Müller und Christoph Ludwig, das inmitten der Gruppe von den zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauern herzlich begrüßt wurde. Agnes trug die Brauttracht aus Galt am Alt, Christoph die Festtracht aus Kirchberg im Harbachtal – ein traditionsreicher Anblick, der die kulturelle Vielfalt unserer Herkunft eindrucksvoll widerspiegelte.Mit großer Freude zeigten die Kinder- und Jugendtanzgruppen ihre Tänze und bereicherten die Auftritte mit ihrer lebendigen Ausstrahlung. Ihr Engagement und ihre Begeisterung zeigten einmal mehr, wie lebendig unsere Traditionen auch in der jungen Generation weitergetragen werden.Ein herausragender Moment des Heimattages war die Verleihung des Siebenbürgisch-Sächsischen Jugendpreises an Astrid Göddert. In Anerkennung ihrer über 30-jährigen, außerordentlich erfolgreichen Jugendarbeit erhielt sie die Auszeichnung am Sonntag in der evangelischen St.-Paulskirche. Die Laudatio hielt Ines Wenzel, die Übergabe erfolgte durch Natalie Bertleff, Bundesjugendleiterin der SJD.Unser Dank gilt allen Teilnehmenden, die in Tracht in unserer Gruppe am Umzug teilgenommen haben, sowie den zahlreichen Organisatoren und Helfenden, die diesen gelungenen Auftritt ermöglicht haben. Der Heimattag 2026 war für die Kreisgruppe Biberach ein Tag voller Gemeinschaft, Kultur und Freude – ein Ausdruck gelebter Verbundenheit über Generationen hinweg. Mathias Henrich

Schlagwörter: Heimattag 2026, Biberach, Teilnahme

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