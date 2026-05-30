



30. Mai 2026

Kreisgruppe Heilbronn: Mitgliederversammlung mit Wahlen

Am 17. April eröffnete die Vorsitzende der Kreisgruppe Heilbronn, Ines Wenzel, die Mitgliederversammlung mit Wahlen im Haus der Siebenbürger Sachsen in Heilbronn. Sie freute sich über zahlreiche anwesende Mitglieder und begrüßte als Ehrengäste den Landesvorsitzenden Michael Konnerth und den Stellvertretenden Landesvorsitzenden Helge Krempels. Der Liederkranz trug zwei Lieder vor. Dafür dankte die Vorsitzende den Sängerinnen und Sängern sowie Raimund Depner, der als Dirigent eingesprungen war.

Der Liederkranz hat die Heilbronner Mitglieder musikalisch erfreut. Raimund Depner hat als Dirigent in Vertretung von Simon Acker ausgeholfen. Foto: Jürgen Binder Ines Wenzel ging in ihrem Bericht über die Zeitspanne von 2022-2026 zunächst auf die aktuellen Mitgliederzahlen ein. Die Kreisgruppe Heilbronn ist mit ihrer Gesamtmitgliederzahl von 1161 eine der mitgliederstärksten Kreisgruppen innerhalb unseres Verbandes.



Die Kreisgruppe erfreut sich auch an ihren Kulturgruppen: die Siebenbürgische Jugendtanzgruppe Heilbronn, der Liederkranz der Siebenbürger Sachsen Heilbronn, das Karpatenorchester, der Seniorenkreis, die Siebenbürgische Kindertanzgruppe Heilbronn, die Stickgruppe und die Siebenbürgische Tanzgruppe Heilbronn. Besonders erfreulich ist das Comeback der Theatergruppe unter dem Namen „De Theatergrupp“. Die Vorsitzende dankte allen, die sich in den Kulturgruppen eingesetzt haben. Gerlinde Schuller (2. Von links) und Johannes Kravatzky (3. von links) wurden für ihre außerordentlich lange Tätigkeit im Vorstand mit einer Ehrenurkunde des Landesvorsitzenden Michael Konnerth und einem Buchgeschenk verabschiedet. Foto: Jürgen Binder Auch auf unsere jährlich wiederkehrenden Veranstaltungen ging die Vorsitzende ein: Faschingsball, Baumstriezelfest, Heimattag in Dinkelsbühl, Begegnungsfest auf dem Gaffenberg, Bunter Nachmittag, Katharinenball, Breitenauer Seeweihnacht, Weihnachtsgottesdienst, Filmvorführungen und Malkurse. Auch hier dankte die Vorsitzende allen Vorstandsmitgliedern, die sie tatkräftig in ihrer Arbeit unterstützen.



Bianca Probsdorfer wurde aus der Vorstand mit einer Urkunde der Kreisgruppe und einem Buchgeschenk verabschiedet. Foto: Jürgen Binder Die Kassenwartin Astrid Roth erläuterte in ihrem Bericht die Einnahmen und Ausgaben von 2022-2025 und zeigte die entsprechenden Kassenstände auf. Die Prüfung durch die Kassenprüferinnen Ingeborg Schuster und Martha Welther ergab, dass die Buchführung für die vergangenen vier Jahre einwandfrei gelaufen ist.



Die Pressereferentin Gerlinde Schuller berichtete über die Pressearbeit in der vergangenen Amtsperiode und über die Pressereferententagungen des Bundesverbandes. Jürgen Binder berichtete über die Kulturarbeit, erwähnte als besonderes Aushängeschild der Kreisgruppe die zugehörigen Kulturgruppen und ging näher auf das 60-jährige Jubiläum der Kreisgruppe im vergangenen Jahr ein.



Unsere Vorsitzende gedachte der verstorbenen Mitglieder und erwähnte stellvertretend die ehemaligen Vorstandsmitglieder Carmen Bogesch, Dorothea Fronius, Johann Martini, Anna Pieldner, Rainer Schachinger, Roland Schmidt und Michael Weber, die während der letzten Amtsperiode von uns gegangen sind. Darauf folgte eine Gedenkminute.



Anschließend verabschiedete sie die Kulturgruppenleiterinnen und -leiter Valeria Brandl, Michael Henning, Edras Pacola, Laura Stirner, Patrick Welther und Melitta Wonner und dankte ihnen für die geleistete Arbeit. Melitta Wonner wurde dabei für ihre annähernd 30-jährige Chorleitungsarbeit in besonderem Maße Anerkennung ausgesprochen. Martha Welther (2. von links) und Ingeborg Schuster (3. von links) wurden für 17 Jahre verantwortungsvolle Tätigkeit mit einer Ehrenurkunde des Landesvorsitzenden Michael Konnerth geehrt. Foto: Jürgen Binder Aus dem gewählten Vorstand wurden folgende Mitglieder verabschiedet: Bianca Probsdorfer und Marlies Roth mit je einer Urkunde und einem Buchgeschenk von der Kreisgruppe; Gerlinde Schuller und Johannes Kravatzky, die für ihre außerordentlich lange Mitgliedschaft im Vorstand mit einer Ehrenurkunde des Landesvorsitzenden Michael Konnerth sowie einem Buchgeschenk der Kreisgruppe geehrt wurden. Des Weiteren erhielten Ingeborg Schuster und Martha Welther für 17 Jahre verantwortungsvoller Arbeit ebenfalls eine Ehrenurkunde des Landesvorsitzenden Michael Konnerth.



Für die herausragende Arbeit für unsere Gemeinschaft wurden Roswitha Bertleff und Stefanie Bretz mit dem Silbernen Ehrenwappen des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. durch den Landesvorsitzenden Michael Konnerth ausgezeichnet. Für herausragende Tätigkeit für unsere Gemeinschaft wurde Roswitha Bertleff (2. von rechts) mit dem silbernen Ehrenwappen des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. durch den Landesvorsitzenden Michael Konnerth ausgezeichnet. Foto: Jürgen Binder Nach der einstimmigen Entlastung des Vorstandes durch die Versammlung dankte Jürgen Binder im Namen des Vorstandes Ines Wenzel mit einem Blumenstrauß für ihre wunderbare Arbeit. Nach langanhaltendem Applaus ging ein Dank der Vorsitzenden an ihre Familie, die sie immer unterstützt und ihr den Rücken freigehalten hat. Mitglieder der Jugendtanzgruppe Heilbronn boten einige Tänze dar. Foto: Jürgen Binder Unter der Wahlleitung von Helge Krempels wurde folgender neuer Vorstand gewählt: Ines Wenzel, Vorsitzende und Mitgliederverwaltung; Ros­witha Bertleff, Stellvertretende Vorsitzende und Referat Organisation Veranstaltungen, Delegierte; Jürgen Binder, Stellvertretender Vorsitzender, Kulturreferat und Referat Gehört-Gesehen, Delegierter; Toni-Ernst Pieldner, Stellvertretender Vorsitzender; Astrid Roth, Kassenwartin; Isabella Schuster-Ritter, Schriftführerin; Helmut Gross, Referat Gratulationen; Uwe Fröhlich und Heinz Schneider-Zelch, Referat Organisation Veranstaltungen; Judith Depner, Pressereferat; Lukas Zavatski, Internetreferat; Renate Pitters und Hannelore Schuster, Seniorenreferat; Ingrid Fuss, Frauenreferat; Christa Andree, Raimund Depner, Johann Kelp, Helga Probsdorfer und Julia Stamp, BeisitzerInnen; Richard Siemiatkowski-Werner, Beirat. Den Abschluss dieses Tagesordnungspunktes bildete die Wahl der Kassenprüferinnen Ingeborg Schuster und Martha Welther, der stellvertretenden Kassenprüferin Helga Welter sowie der Delegierten und Ersatzdelegierten. Der neu gewählte Vorstand der Kreisgruppe Heilbronn, von links: Heinz Schneider-Zelch, Renate Pitters, Hannelore Schuster, Raimund Depner, Jürgen Binder, Uwe Fröhlich, Ines Wenzel (Vorsitzende), Toni Pieldner, Astrid Roth, Ingrid Fuss, Ingeborg Schuster, Lara Gaber, Judith Depner, Isabella Schuster-Ritter, Roswitha Bertleff, Lukas Zavatski, Martha Welther, Helmut Gross, Hans Kelp. Foto: Bianca Probsdorfer Eine kleine Abordnung unserer Jugendtanzgruppe führte drei Tänze vor und freute sich über das ausgesprochene Lob und den Dank der Vorsitzenden. Zum Abschluss gab es folgende Ankündigungen: Einladung zum Baumstriezelfest am 14. Mai. Es wird wieder eine Busfahrt zum Heimattag der Siebenbürger Sachsen nach Dinkelsbühl am Pfingstsonntag angeboten. Das Haus der Siebenbürger Sachsen ist renovierungsbedürftig. Zunächst ist die Entscheidung für eine neue Heizung gefallen. Von Ende Mai bis Mitte Juli ist das Vereinsheim für diverse Arbeiten geschlossen. Helfer und Spenden sind willkommen. Ein Helferfest ist geplant für Samstag, den 27. Juni, auf dem Gaffenberg. Einladung folgt. Beim Tanz in den Mai wurde Stefanie Bretz (links) das silberne Ehrenwappen des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. für herausragende Tätigkeit für unsere Gemeinschaft verliehen. Foto: Jürgen Binder Die Vorsitzende dankte Christa Andree, Ingrid Fuss, Astrid Roth und Roswitha Bertleff, die sich um die Kulinarik gekümmert hatten, außerdem Jürgen Binder für das Besorgen der Getränke und allen anderen Beteiligten, die zum Gelingen der Veranstaltung beitrugen. Ines Wenzel ging in ihrem Bericht über die Zeitspanne von 2022-2026 zunächst auf die aktuellen Mitgliederzahlen ein. Die Kreisgruppe Heilbronn ist mit ihrer Gesamtmitgliederzahl von 1161 eine der mitgliederstärksten Kreisgruppen innerhalb unseres Verbandes.Die Kreisgruppe erfreut sich auch an ihren Kulturgruppen: die Siebenbürgische Jugendtanzgruppe Heilbronn, der Liederkranz der Siebenbürger Sachsen Heilbronn, das Karpatenorchester, der Seniorenkreis, die Siebenbürgische Kindertanzgruppe Heilbronn, die Stickgruppe und die Siebenbürgische Tanzgruppe Heilbronn. Besonders erfreulich ist das Comeback der Theatergruppe unter dem Namen „De Theatergrupp“. Die Vorsitzende dankte allen, die sich in den Kulturgruppen eingesetzt haben.Auch auf unsere jährlich wiederkehrenden Veranstaltungen ging die Vorsitzende ein: Faschingsball, Baumstriezelfest, Heimattag in Dinkelsbühl, Begegnungsfest auf dem Gaffenberg, Bunter Nachmittag, Katharinenball, Breitenauer Seeweihnacht, Weihnachtsgottesdienst, Filmvorführungen und Malkurse. Auch hier dankte die Vorsitzende allen Vorstandsmitgliedern, die sie tatkräftig in ihrer Arbeit unterstützen.Die Kassenwartin Astrid Roth erläuterte in ihrem Bericht die Einnahmen und Ausgaben von 2022-2025 und zeigte die entsprechenden Kassenstände auf. Die Prüfung durch die Kassenprüferinnen Ingeborg Schuster und Martha Welther ergab, dass die Buchführung für die vergangenen vier Jahre einwandfrei gelaufen ist.Die Pressereferentin Gerlinde Schuller berichtete über die Pressearbeit in der vergangenen Amtsperiode und über die Pressereferententagungen des Bundesverbandes. Jürgen Binder berichtete über die Kulturarbeit, erwähnte als besonderes Aushängeschild der Kreisgruppe die zugehörigen Kulturgruppen und ging näher auf das 60-jährige Jubiläum der Kreisgruppe im vergangenen Jahr ein.Unsere Vorsitzende gedachte der verstorbenen Mitglieder und erwähnte stellvertretend die ehemaligen Vorstandsmitglieder Carmen Bogesch, Dorothea Fronius, Johann Martini, Anna Pieldner, Rainer Schachinger, Roland Schmidt und Michael Weber, die während der letzten Amtsperiode von uns gegangen sind. Darauf folgte eine Gedenkminute.Anschließend verabschiedete sie die Kulturgruppenleiterinnen und -leiter Valeria Brandl, Michael Henning, Edras Pacola, Laura Stirner, Patrick Welther und Melitta Wonner und dankte ihnen für die geleistete Arbeit. Melitta Wonner wurde dabei für ihre annähernd 30-jährige Chorleitungsarbeit in besonderem Maße Anerkennung ausgesprochen.Aus dem gewählten Vorstand wurden folgende Mitglieder verabschiedet: Bianca Probsdorfer und Marlies Roth mit je einer Urkunde und einem Buchgeschenk von der Kreisgruppe; Gerlinde Schuller und Johannes Kravatzky, die für ihre außerordentlich lange Mitgliedschaft im Vorstand mit einer Ehrenurkunde des Landesvorsitzenden Michael Konnerth sowie einem Buchgeschenk der Kreisgruppe geehrt wurden. Des Weiteren erhielten Ingeborg Schuster und Martha Welther für 17 Jahre verantwortungsvoller Arbeit ebenfalls eine Ehrenurkunde des Landesvorsitzenden Michael Konnerth.Für die herausragende Arbeit für unsere Gemeinschaft wurden Roswitha Bertleff und Stefanie Bretz mit dem Silbernen Ehrenwappen des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. durch den Landesvorsitzenden Michael Konnerth ausgezeichnet.Nach der einstimmigen Entlastung des Vorstandes durch die Versammlung dankte Jürgen Binder im Namen des Vorstandes Ines Wenzel mit einem Blumenstrauß für ihre wunderbare Arbeit. Nach langanhaltendem Applaus ging ein Dank der Vorsitzenden an ihre Familie, die sie immer unterstützt und ihr den Rücken freigehalten hat.Unter der Wahlleitung von Helge Krempels wurde folgender neuer Vorstand gewählt: Ines Wenzel, Vorsitzende und Mitgliederverwaltung; Ros­witha Bertleff, Stellvertretende Vorsitzende und Referat Organisation Veranstaltungen, Delegierte; Jürgen Binder, Stellvertretender Vorsitzender, Kulturreferat und Referat Gehört-Gesehen, Delegierter; Toni-Ernst Pieldner, Stellvertretender Vorsitzender; Astrid Roth, Kassenwartin; Isabella Schuster-Ritter, Schriftführerin; Helmut Gross, Referat Gratulationen; Uwe Fröhlich und Heinz Schneider-Zelch, Referat Organisation Veranstaltungen; Judith Depner, Pressereferat; Lukas Zavatski, Internetreferat; Renate Pitters und Hannelore Schuster, Seniorenreferat; Ingrid Fuss, Frauenreferat; Christa Andree, Raimund Depner, Johann Kelp, Helga Probsdorfer und Julia Stamp, BeisitzerInnen; Richard Siemiatkowski-Werner, Beirat. Den Abschluss dieses Tagesordnungspunktes bildete die Wahl der Kassenprüferinnen Ingeborg Schuster und Martha Welther, der stellvertretenden Kassenprüferin Helga Welter sowie der Delegierten und Ersatzdelegierten.Eine kleine Abordnung unserer Jugendtanzgruppe führte drei Tänze vor und freute sich über das ausgesprochene Lob und den Dank der Vorsitzenden. Zum Abschluss gab es folgende Ankündigungen: Einladung zum Baumstriezelfest am 14. Mai. Es wird wieder eine Busfahrt zum Heimattag der Siebenbürger Sachsen nach Dinkelsbühl am Pfingstsonntag angeboten. Das Haus der Siebenbürger Sachsen ist renovierungsbedürftig. Zunächst ist die Entscheidung für eine neue Heizung gefallen. Von Ende Mai bis Mitte Juli ist das Vereinsheim für diverse Arbeiten geschlossen. Helfer und Spenden sind willkommen. Ein Helferfest ist geplant für Samstag, den, auf dem Gaffenberg. Einladung folgt.Die Vorsitzende dankte Christa Andree, Ingrid Fuss, Astrid Roth und Roswitha Bertleff, die sich um die Kulinarik gekümmert hatten, außerdem Jürgen Binder für das Besorgen der Getränke und allen anderen Beteiligten, die zum Gelingen der Veranstaltung beitrugen. Judith Depner

Schlagwörter: Heilbronn, Mitgliederversammlung, Wahlen

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