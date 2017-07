Kreisgruppe Aschaffenburg: Beeindruckender Pfingstsonntag

Die historische Altstadt von Dinkelsbühl und die alten siebenbürgischen Trachten passen einfach zusammen! Am Heimattag zu Pfingsten wird Dinkelsbühl zum Zentrum siebenbürgisch-sächsischen Lebens in Deutschland. Blaskapellen, Chöre, Tanzgruppen sowie andere siebenbürgische Gruppen bieten ein vielfältiges Kulturprogramm, bewundernswert, mit welcher Begeisterung auch der Nachwuchs aktiv dabei ist.

Die siebenbürgisch-sächsische Tanzgruppe Aschaffenburg zusammen mit Mitgliedern der Kreisgruppe beim Festumzug am Pfingstsonntag. Foto: Christian Melzer

Ob Kultur- oder Sportveranstaltung, Tanzparty im Festzelt oder in der Schranne, Gottesdienste, Ausstellungen, kulinarische siebenbürgische Spezialitäten – für Jung und Alt ist immer etwas dabei.Der große Festumzug mit 93 Gruppen war wieder einer der Höhepunkte des Pfingstfestes, das dieses Jahr unter dem Motto „Verändern – Erneuern – Wiederfinden“ stand. Die siebenbürgisch-sächsische Tanzgruppe Aschaffenburg unter der Leitung von Anna Krech und Jürgen Huprich war zusammen mit einigen Mitgliedern der Kreisgruppe Aschaffenburg auch heuer mit Livemusik mit von der Partie – Heinrich Kast hatte wieder sein Akkordeon dabei. Die Stimmung war super! Andere Mitglieder der Kreisgruppe beteiligten sich an den Gruppen ihrer jeweiligen Heimatortsgemeinschaften bzw. Blaskapellen oder säumten als Zuschauer den Straßenrand und jubelten den Trachtenträgern begeistert zu.Die Volkstanzveranstaltung der SJD „Aus Tradition und Liebe zum Tanz“ war eine Spitzenleistung aller Beteiligten und bot den Zuschauern ein „Gänsehaut-Gefühl“. Beim gemeinsamen Tanzen fanden die Auftritte der Volkstanzgruppen ihren Höhepunkt. Bei der großen Beteiligung von Kindern und Jugendlichen am Trachtenumzug und anderen Veranstaltungen können wir sicher sein, unser kulturelles Erbe an die kommende Generation weitergeben zu können.Es war wieder einmal ein unvergesslicher Tag, den einige im Festzelt oder in der Schranne, bei Musik und Tanz sowie anregenden Gesprächen mit Landsleuten ausklingen ließen. Andere nahmen am traditionellen Fackelumzug zur Gedenkstätte der Siebenbürger Sachsen teil, wo Enni Janesch, Vorsitzende der Kreisgruppe Drabenderhöhe, eine ergreifende Rede hielt.

Hanni Franz