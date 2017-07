Kreisgruppe Regensburg: Dritter Heimattag in Neumarkt

m Sonntag, den 18. Juni, fand im neuen Evangelischen Gemeindezentrum in Neumarkt in der Oberpfalz der dritte Heimattag der Ortsgruppe statt, die zur Kreisgruppe Regensburg gehört.

Dritter Heimattag in Neumarkt: Jugendtanzgruppe Nürnberg mit Simon Traub (unten links), Rainer Hortolani (unten Mitte) und Pfarrer Martin Hermann (oben rechts).

Eingeläutet wurde der Heimattag mit einem Gottesdienst nach siebenbürgischer Liturgie, abgehalten von Pfarrer Martin Hermann, einem Landsmann aus Kleinschelken. Thema war die Bindungskraft des Glaubens. Welche Bedeutung hat er noch für den einzelnen als Quelle der Kraft im Alltag. Nach dem Gottesdienst fand der gemütliche Teil des Tages statt.Die „Siebenbürger Musikanten“ aus Heidenheim begrüßten rund 350 Personen aus dem Raum Neumarkt, Regensburg, Amberg, Straubing, Nürnberg und Umgebung mit bekannten Liedern aus der alten Heimat. Pfarrer Hermann hieß als Ehrengäste Alois Karl MdB, Willibald Gailler, Landrat des Landkreises Neumarkt, Rainer Hortolani, Integrationsbeauftragter der Stadt Neumarkt, sowie Gertrud Heßlinger, 2. Bürgermeisterin der Stadt Neumarkt, die leider nur den Gottesdienst besuchen konnte wegen anderweitiger Verpflichtungen. Ebenfalls wurde der Stellvertretende Vorsitzende des Landesverbandes Bayern, Harry Lutsch, begrüßt.Nach den Grußworten wurden Mici und Steaks sowie Baumstriezel von Hans-Erhard Schoppel aus Nürnberg zum Verzehr angeboten. Ebenfalls stand ein großes Kuchenbuffet bereit; den fleißigen Spendern hierfür ein „Dankeschön“.Nachmittags begrüßte Simon Traub, Stellvertretender Vorsitzender der Kreisgruppe und Mitorganisator, ebenfalls Landsmann aus Kleinschelken, die Blaskapelle der Kreisgruppe Regensburg unter der Leitung von Wilhelm Rothmann. Es wurde abwechselnd mit der Heidenheimer Blaskapelle zum Tanz aufgespielt. Die Blaskapelle Regensburg hat dieses Jahr übrigens die Ehre, bei der 60. Steubenparade in New York mitzuwirken. Die Organisation der Reise obliegt dem Kreisgruppenvorsitzenden Johann Umberath. Bei dieser Gelegenheit wird der Transylvania Club im kanadischen Waterloo/Kitchener besucht.Als Höhepunkt des Nachmittags erfreute die Jungendtanzgruppe Nürnberg unter der Leitung von Kathrin Keep die Gäste mit einigen Tänzen. Zudem trat die rumänische Sängerin Marianna Bledariu auf, die extra aus Bamberg angereist war. Für die anwesenden Kinder wurde Clown Ernesto bestellt, der mit Luftballons begeisterte. Im Innenhof des Gemeindezentrums konnte Trachtenzubehör erworben werden. Hierfür war Familie Langer aus Nürnberg verantwortlich. Ab 17.00 Uhr wurden die Gäste von Alleinunterhalter Hans Wolf mit Heimatliedern aus Siebenbürgen zum Tanzen und Singen mitgerissen. Es wurde bis ca. 21.30 Uhr fleißig mitgesungen.Natürlich kann so ein Fest nicht ohne Helfer organisiert werden. Simon Traub bedankte sich bei den Familien Binder, Dörr, Mantsch, Zakel und bei Heinrich Schorscher für die tatkräftige Unterstützung. Wir hoffen, dass noch viele weitere Feste dieser Art stattfinden werden.

Birgit Tartler