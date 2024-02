Sponsoren für den Heimattag gesucht: "Partner, die an unserer Seite stehen"

Beim Heimattag der Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl werden sich zum dritten Mal in Folge Sponsoren und Werbepartner präsentieren und zum Erfolg des Pfingsttreffens beigetragen. Die Siebenbürgische Zeitung hatte Ende letzten Jahres mehrere Unternehmer befragt, welches ihre Motivation und Erwartungen als Sponsoren des Heimattages sind (Folge 19 vom 4. Dezember 2023, S. 4, siehe auch [url=zeitung/artikel/verband/24407-mitmachen-und-unterstuetzung-sind.html]SbZ Online vom 2. Dezember 2023[/url]). Diese Anregungen hat die Projektgruppe „Sponsoring“ innerhalb des Verbandes nun aufgegriffen, um das Angebot zu optimieren. So wurden u.a. ein neuer Flyer und eine Internetseite auf www.siebenbuerger.de erstellt – das alles mit dem Ziel, möglichst viele Partner für den Heimattag zu gewinnen.

Ingwelde Juchum mit dem neuen Flyer

Dr. Andreas Roth beim Verbandstag 2023 in Bad Kissingen. Foto: Siegbert Bruss

„Wir brauchen Partner, die an unserer Seite stehen“, sagt Ingwelde Juchum, stellvertretende Bundesvorsitzende des Verbandes, im Gespräch mit unserer Zeitung. Das sei nötig, um unsere Gemeinschaft und das Miteinander beim Heimattag finanziell zu unterstützen. Dafür erhalten die Sponsoren viele Möglichkeiten, sich beim Pfingsttreffen in Dinkelsbühl zu präsentieren, sich mit anderen Leistungsträgern auszutauschen sowie Netzwerke und natürlich auch die Gemeinschaft zu pflegen.Schon mit einer kleinen Geldsumme kann man neuerdings als Spender oder Sponsor des Heimattages einsteigen, Werbung vielerorts in Dinkelsbühl oder im Programmheft platzieren, als Ehrengast an verschiedenen Veranstaltungen und beim CWG-Empfang teilnehmen etc. Neu sind auch die erheblichen Nachlässe, die für Anzeigen in der Siebenbürgischen Zeitung, Folge 7 vom 29. April 2024, also kurz vor dem Heimattag, winken.Ingwelde Juchum freut sich, dass neben Helmuth Gaber, Vorsitzender der Landesgruppe Niedersachsen/Bremen, und dem CWG-Vorsitzenden Reinhold Sauer auch Dr. Andreas Roth weiterhin als treibende Kraft in der Projektgruppe „Sponsoring“ innerhalb des Verbandes mitmacht, obwohl er sich beim Verbandstag 2023 in Bad Kissingen nicht mehr als stellvertretender Bundesvorsitzender zur Wahl gestellt hat. So trifft sich die Projektgruppe monatlich online und hat einen Flyer erstellt, der beim Großen Siebenbürgerball erstmals verteilt wurde.„Wir wollen auf die Wünsche unserer Sponsoren eingehen und wissen, wie wir sie unterstützen können. So kann etwas Konstantes entstehen, eine Beziehung, die Bestand hat.“ Ingwelde Juchum hofft, dass möglichst viele Sponsoren dieses Angebot lesen und es auch wahrnehmen. Die wichtigste Motivation der meisten Sponsoren siebenbürgischer Herkunft ist ihr Wunsch, die Gemeinschaft zu unterstützen und an ihr teilzuhaben. Ein beliebter Treffpunkt ist beispielsweise der Kleine Schrannensaal, wo die Carl Wolff Gesellschaft, Siebenbürgischer Wirtschaftsclub in Deutschland e.V. (CWG), seine Veranstaltungen abhält.Die Leistungen für Sponsoren sind je nach Einsatz gestaffelt und unter der Internetadresse www.siebenbuerger. de/verband/sponsoring/ einzusehen. Anfragen nimmt die Bundesgeschäftsstelle des Verbandes in München, Telefon: (089) 23 66 09-11, E-Mail: verband[ät]siebenbuerger.de, gerne entgegen.

Siegbert Bruss