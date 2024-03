Heimattag 2024: Musik im Festzelt

Das musikalische Programm des diesjährigen Heimattages startet am Freitag, den 17. Mai, ab 20.00 Uhr im Festzelt auf dem „Schießwasen“ mit der Nova Band und dem Duo Sunrise als Stargast. Beide Bands stellen sich im Folgenden kurz selbst vor.

Partyfreudige Nova Band legt los

Nova Band

Südtiroler Duo Sunrise freut sich auf’s Comeback

Duo Sunrise

Wir, die Nova Band, sind eine dynamische und partyfreudige Band aus dem Großraum Heilbronn / Stuttgart. Seit unserer Bandgründung im Jahr 2016 durften wir schon viele tolle Bühnenmomente erleben. In der aktuellen Besetzung mit Michael Weber (Gesang, Gitarre), Thomas Hientz (Gesang, Gitarre), Reinhold Rill (Bass), Matthäus Depner (Keyboard) und Andreas Schmidt (Schlagzeug) ziehen wir seit 2022 durch die Lande und können insgesamt auf viele Jahre Bühnenerfahrung zurückblicken.So lassen wir die Herzen der Schlagerfans höherschlagen und freuen uns, den Heimattag 2024 am Freitag einläuten zu dürfen!Für alle Schlagerfans haben wir ein besonderes Bonbon, denn SUNRISE stehen nach 2017 erneut beim Heimattag in Dinkelsbühl auf der Bühne! Seit dieser Zeit ist viel passiert und SUNRISE, der Schlager-Export aus Südtirol, hat sich in der Schlagerszene längst etabliert.Im Sommer 2023 war das Südtiroler Duo als Vorgruppe bei Andrea Bergs großer Open-Air-Tour dabei. Gemeinsam durften sie mit den Amigos, Melissa Naschenweng, Fantasy, Semino Rossi, Andy Borg und vielen anderen namhaften Künstlern bereits auf der Bühne stehen, ihre Songs sind mittlerweile ein fester Bestandteil in den Radiostationen und Diskotheken. Im Gepäck haben sie in Dinkelsbühl außer ihren Hits wie „Die Rose von Südtirol“, „Du gefallener Engel“, „Die Liebe einer Nacht“ oder „Donna Blue“ natürlich auch Titel aus ihrem aktuellen Album „Jede Stunde, jeder Tag“. Mail-Kontakt: sunrisemusik. buero@gmail.com, Webseite: www.sunrise-schlager.com