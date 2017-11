3. November 2017 Druckansicht | Empfehlen

Siebenbürger Blasmusik Stuttgart: Einladung zum Neujahrsball In Esslingen

Am 13. Januar 2018 findet der fünfte Neujahrsball der Siebenbürger Sachsen aus Baden-Württemberg in der Osterfeldhalle in Esslingen-Berkheim statt. Organisiert wird er von der Siebenbürger Blasmusik Stuttgart, unterstützt von der Landesgruppe Baden-Württemberg, deren Vorsitzender Michael Konnerth die Schirmherrschaft übernommen hat.

Die Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit Volkstänzen, Tanzgarde und als besonderer Höhepunkt wird bei dieser Veranstaltung auch ein „Siebenbürgischer Ritter wider den tierischen Ernst“ gekürt. Zum Tanz spielt wieder der „Original Karpaten-Express“ unter der bewährten Leitung seines Dirigenten Reinhard Konyen. Die Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit Volkstänzen, Tanzgarde und als besonderer Höhepunkt wird bei dieser Veranstaltung auch ein „Siebenbürgischer Ritter wider den tierischen Ernst“ gekürt. Zum Tanz spielt wieder der „Original Karpaten-Express“ unter der bewährten Leitung seines Dirigenten Reinhard Konyen.Die Veranstaltung beginnt um 19.00 Uhr, der Eintritt beträgt 20 Euro an der Abendkasse und 18 Euro im Vorverkauf, der am 1. Dezember beginnt. Nähere Informationen in der nächsten Ausgabe dieser Zeitung sowie auf www.karpaten-express.de W.W.

Schlagwörter: Siebenbürger Blasmusik Stuttgart, Neujahrsball, Esslingen

Nachricht bewerten:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich.