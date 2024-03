18. März 2024

Siebenbürger Sachsen Esslingen e.V.: Eine gute Bilanz

Die erste Mitgliederversammlung mit dem am 15. April 2023 neu gewählten Vorstand der Kreisgruppe Esslingen des Verbands der Siebenbürger Sachsen in Deutschland fand am 10. Februar 2024 im Foyer der Schafhausäckerhalle in Plochingen statt. Der neue Vorsitzende Heinrich Knepp freute sich, 52 Teilnehmer zu begrüßen, darunter als Gast den Landesvorsitzenden Michael Konnerth.

Ehrungen in der Kreisgruppe Esslingen für Ingeborg Schneider und Elisabeth Krich, flankiert von Werner Müller und dem Vorsitzendem Heinrich Knepp (jeweils von links). Foto: Walther Wagner Nachdem die Beschlussfähigkeit festgestellt wurde, präsentierte unser Vorstand das Veranstaltungsprogramm dieses Jahres. Unter anderem wird zu Pfingsten eine Busfahrt zum Heimattag in Dinkelsbühl organisiert. Eine weitere Busfahrt geht zum Chiemsee nach Rimsting. Ein Diavortrag über siebenbürgische Wehrburgen und unser Grillfest sind im Herbst in der Kleingärtenanlage in Plochingen geplant.



Zum Gedenken an unsere im letzten Jahr verstorbenen Mitglieder hielten wir für eine Minute inne. Nach den Berichten des Vorsitzenden Knepp und des Kassenprüfers Schüller wurde der Vorstand entlastet. Der Vorsitzende der Landesgruppe Baden-Württemberg, Michael Konnerth, dankte dem neuen Vorstand und betonte, dass er gut gearbeitet habe. Erfreut war er auch über den Zuwachs, den die Kreisgruppe durch neue Mitglieder verzeichnete. Konnerth übereichte Elisabeth Krich und Ingeborg Schneider je eine Ehrenurkunde für die gute Arbeit der letzten zehn Jahre im Vorstand unseres Vereins. Einen Blumenstrauß übergab auch Heinrich Knepp unseren Jubilaren.



Bedauerlicherweise wird Herr Schüller aus persönlichen Gründen das Amt des Rechnungsprüfers bis zu den Neuwahlen ruhen lassen. Kommissarisch wählten wir einstimmig Christian Potarca zum neuen Kassenprüfer. Eine von Werner Müller gespendete siebenbürgische Fahne wurde unserem Verein zugeführt. Eine passende Beschriftung der Fahne wurde einstimmig beschlossen. Ein besonderer Dank gilt unseren fleißigen Helfern und Kuchenspendern. Die Versammlung endete in gemütlicher Runde um 16.30 Uhr. Werner Müller

