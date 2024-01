2. Januar 2024

Neujahrsball der Siebenbürger Sachsen in Baden-Württemberg

Seit 2014 organisiert die Siebenbürger Blasmusik Stuttgart e.V. unter der Schirmherrschaft des Vorsitzenden der Landesgruppe Baden-Württemberg des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. alljährlich im Januar den Neujahrsball der Siebenbürger Sachen in Baden-Württemberg. Am 20. Januar 2024 ist es wieder so weit. Wir laden dazu in die Festhalle, Mühlhaldenstraße 111, in 73770 Denkendorf ein! Der Ball beginnt 19.00 Uhr. Einlass ist 18.00 Uhr.

Der Neujahrsball hat in unserem Terminkalender einen besonderen Stellenwert. Er ist der Termin, bei dem unser hauseigenes Orchester, der Original Karpaten-Express unter der Leitung von Hans Otto Mantsch, sein abwechslungsreiches Repertoire präsentieren kann und sicher für jeden Geschmack etwas dabei hat. Als Gastgruppe begrüßen wir den Sieger des Volkstanzwettbewerbes der SJD 2022, die Jugendtanzgruppe aus Heidenheim. Für eine Bereicherung des Abendprogramms sorgen unsere „Sing & Tanz-Ladies“!



Karten sind zu 18 Euro im Vorverkauf bis zum 10. Januar erhältlich. An der Abendkasse kostet der Eintritt 20 Euro. Für Mitglieder unseres Musikvereins ist der Eintritt frei. Sie unterstützen mit ihrem Mitgliedsbeitrag unsere Bemühungen, siebenbürgische Tradition zu bewahren. Dafür sind wir sehr dankbar!



Bei Überweisung des Beitrags auf das Vereinskonto der „Siebenbürger Blasmusik Stuttgart e.V.“, IBAN DE28 6045 0050 0000 0669 58, bei der KSK Ludwigsburg, Verwendungszweck „Neujahrsball“, werden die Karten auf den Namen des Einzahlers bei der Abendkasse hinterlegt. Besuchern, die in Gruppen zusammensitzen möchten, empfehlen wir die Bestellung über nur eine Person zu tätigen, da an der Abendkasse kein Platztausch möglich ist.



Mit dem Auto ist der Veranstaltungsort über den Zubringer zur A8 von der B10, Ausfahrt Esslingen-Oberesslingen, sowie von der A8, Anschlussstelle Esslingen zu erreichen. Mit dem ÖNV, Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) kann man mit der U7 bis zur Endhaltestelle Ostfildern-Nellingen fahren. Von dort nimmt man den Bus 119, der vom Bahnhof Esslingen kommend nach Denkendorf fährt, und steigt an der ersten Haltestelle „Stadion“ aus.



Weitere Infos können Sie über Telefon: (07150) 32316, E-Mail: info[ät]karparen-express.de und auf Der Neujahrsball hat in unserem Terminkalender einen besonderen Stellenwert. Er ist der Termin, bei dem unser hauseigenes Orchester, der Original Karpaten-Express unter der Leitung von Hans Otto Mantsch, sein abwechslungsreiches Repertoire präsentieren kann und sicher für jeden Geschmack etwas dabei hat. Als Gastgruppe begrüßen wir den Sieger des Volkstanzwettbewerbes der SJD 2022, die Jugendtanzgruppe aus Heidenheim. Für eine Bereicherung des Abendprogramms sorgen unsere „Sing & Tanz-Ladies“!Karten sind zu 18 Euro im Vorverkauf bis zum 10. Januar erhältlich. An der Abendkasse kostet der Eintritt 20 Euro. Für Mitglieder unseres Musikvereins ist der Eintritt frei. Sie unterstützen mit ihrem Mitgliedsbeitrag unsere Bemühungen, siebenbürgische Tradition zu bewahren. Dafür sind wir sehr dankbar!Bei Überweisung des Beitrags auf das Vereinskonto der „Siebenbürger Blasmusik Stuttgart e.V.“, IBAN DE28 6045 0050 0000 0669 58, bei der KSK Ludwigsburg, Verwendungszweck „Neujahrsball“, werden die Karten auf den Namen des Einzahlers bei der Abendkasse hinterlegt. Besuchern, die in Gruppen zusammensitzen möchten, empfehlen wir die Bestellung über nur eine Person zu tätigen, da an der Abendkasse kein Platztausch möglich ist.Mit dem Auto ist der Veranstaltungsort über den Zubringer zur A8 von der B10, Ausfahrt Esslingen-Oberesslingen, sowie von der A8, Anschlussstelle Esslingen zu erreichen. Mit dem ÖNV, Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) kann man mit der U7 bis zur Endhaltestelle Ostfildern-Nellingen fahren. Von dort nimmt man den Bus 119, der vom Bahnhof Esslingen kommend nach Denkendorf fährt, und steigt an der ersten Haltestelle „Stadion“ aus.Weitere Infos können Sie über Telefon: (07150) 32316, E-Mail: info[ät]karparen-express.de und auf www.karpaten-express.de erfahren. Walther Wagner

Schlagwörter: Neujahrsball, Baden-Württemberg, Einladung

Bewerten: 2 Bewertungen:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.