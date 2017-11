Tag der Heimat in Rosenheim

In der Gemeinde Stephanskirchen wurde am 15. Oktober der „Tag der Heimat“ unter dem Motto „60 Jahre Einsatz für Menschenrechte, Heimat und Verständigung“ feierlich begangen. Empfangen wurden die Gäste mit einer Einlage von flotter Musik der Chiemgauer Bläser. Moderator der Veranstaltung war Volkmar Kraus, Vorsitzender der Kreisgruppe Rosenheim.

Der Chor der Kreisgruppe Rosenheim trat unter der Leitung von Brigitte Kraus beim Tag der Heimat in Stephanskirchen auf. Foto: privat

Zu Beginn begrüßte Alexander Bock, Kreisvorsitzender des Bundes der Vertriebenen (BdV) im Landkreis Rosenheim, die Ehrengäste und alle Anwesenden. Nach einer Schweigeminute zu Ehren aller im Krieg Gefallenen folgten Grußworte von Rainer Auer, Bürgermeister der Gemeinde Stephanskirchen, von Wolfgang Berthaler, Landrat des Landkreises Rosenheim, und von Klaus Stöttner, Mitglied des Bayerischen Landtages.Sehr geehrt fühlten wir uns durch die Anwesenheit der Bundesvorsitzenden des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, Herta Daniel, auch stellvertretende Vorsitzende des BdV-Bezirksverbandes Oberbayern. Frau Daniel hielt die Festrede, in der sie erläuterte, wie es zu Vertreibung und Flucht kommt, und dass Menschenrechtsverletzungen bleibende Schäden auslösen. Jeder Mensch habe einen Anspruch auf Heimat und Sicherheit und auf ein Leben ohne Furcht und Zwang. Sie rief die Landsmannschaften der Vertriebenen zum Engagement für ein freies und gemeinsames Europa und zum Einsatz für Menschenrechte und Verständigung auf.Aufgelockert wurde die Veranstaltung u.a. durch Auftritte der Siebenbürger Tanzgruppe aus Traunreut unter der Leitung von Rene Buortmes, des jungen Rosenheimer Geigers Norman Spaeth sowie des Chors der Kreisgruppe Rosenheim unter der Leitung von Brigitte Kraus, der in Tracht zwei sächsische Lieder und zum Schluss das Siebenbürgenlied sang. Zum Abschluss spielten die Chiemgauer Bläser noch einige Lieder. Es war eine sehr gelungene Veranstaltung.

Der Vorstand