Kreisgruppe Fürstenfeldbruck: Siebenbürgischer Kulturabend

Am 14. Oktober fand im großen Saal der Gaststätte „Zur Sonne“ in Mammendorf der diesjährige Kulturnachmittag/-abend der Kreisgruppe Fürstenfeldbruck statt. Dieser war ganz der siebenbürgischen Kultur und Lebensart gewidmet – und eine Premiere für die neu gegründete Theatergruppe der Kreisgruppe.

Kulturnachmittag mit Kuh in Mammendorf: „Ta geblacktich Gedär, te vult net aus dem Stall eraus“. Foto: Carmen Schuster

Die hatte fleißig geprobt, um das Lustspiel „Der Gormert“ in drei Akten von Jupp Jasper (sächsische Fassung von Wilhelm Meitert) fehlerfrei und ohne Hänger aufzuführen. Der Erfolg gab ihnen Recht: Immer wieder gab es Lachsalven und Szenenapplaus. In dem Stück geht es um eine sächsische Bauernfamilie, die um ihre gute Kuh geprellt werden soll. Apropos Kuh: Sie war eine der Hauptdarstellerinnen, ein kunstvoll gestalteter Kuhkörper auf Rollen mit einem schwarz-weiß gescheckten „Fell“, einem lieben Gesicht und allen anderen Attributen, die einer Kuh eigen sind. Als sie über die Bühne gezogen wurde, gab es wieder Lachsalven und lang anhaltenden Applaus.Nach dem hervorragend gespielten Stück kamen Anfragen, ob die Theatergruppe nicht auch bei anderen Kreisgruppen auftreten könnte. Mal sehen. Warum nicht? Dermaßen eingestimmt, passte die „Original Siebenbürger Blaskapelle München“, die nachfolgend zum Tanz aufspielte, gut. Mit Blasmusik und Gesang sorgte sie bis in den späten Abend für ausgelassenes Tanzvergnügen. Eine Belohnung für Schauspieler, Musiker und Organisatoren waren die ausnehmend positiven Rückmeldungen der Besucher.

Horst Schuster