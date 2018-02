Ausgelassener Silvesterball in Reutlingen

474 Gäste waren der Einladung zum Silvesterball 2017 gefolgt und feierten ausgelassen in der Wittumhalle in Rommelsbach bei Reutlingen.

Silvesterball 2017 der Kreisgruppe Reutlingen – Metzingen – Tübingen: Helfer beim Sektempfang. Foto: Astrid Simonis

Schon der Sektempfang lud zu bester Gesellschaft ein. Musikalisch heizte die Band „Feeling“ ein – ein super eingespieltes und uns bekanntes Team, das den Geschmack der Gäste wie immer getroffen hat und zum Tanzen animierte. Gut gelaunte Gäste, leckeres Essen und eine super Organisation ließen die Anwesenden gemeinsam in das neue Jahr rutschen. Eine kleine musikalische Attraktion war das Solo von Waltraud Spielhaupter, die mit ihrem Gesang begeisterte. Wir danken allen Helfern, die unsere Silvesterfeier zu einem besonderen Abend haben werden lassen! Bilder sind auf unserer Facebook-Seite zu finden.Wir laden Sie schon jetzt herzlich zu unserem Kulturellen Nachmittag mit Theateraufführung, Auftritt des Chores und der Tanzgruppe am Samstag, den, ab 16.00 Uhr in der Turn- und Festhalle in Sondelfingen ein.

Yasmin Mai-Schoger