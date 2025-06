50-jähriges Jubiläum der Kreisgruppe Würzburg

Mit einem bunten Fest feierte die Kreisgruppe Würzburg am 3. Mai ihr 50-jähriges Bestehen. Die Feier fand in den Mainfrankensälen in Veitshöchheim statt und brachte unter dem Motto „Wir lieben und leben siebenbürgische Tradition“ viele Besucher von nah und fern zusammen. Neben zahlreichen Mitgliedern unserer Kreisgruppe, Landsleuten und Freunden haben wir uns besonders über die Ehrengäste unseres Bundes- und Landesverbandes gefreut sowie über die Gäste von benachbarten und befreundeten Kreisgruppen.

Ehrengäste beim 50-jährigen Jubiläum in Würzburg, von rechts nach links: Horst Wädt, Aschaffenburg, Bundesgeschäftsführerin Ute Brenndörfer, Schirmherr Volkmar Halbleib, MdL, Adelheid Roth, Kreisgruppenvorsitzende, Hans Werner Bell, Ehrenvorsitzender, Ingrid Mattes, Stellvertretende Landesvorsitzende, Albina Baumann, BdV-Vorsitzende des Bezirks Unterfranken, Annette Folkendt, Stellvertretende Landesvorsitzende, Manfred Binder, Landesvorsitzender Bayern, Gerda Knall, Ingolstadt, Bundeskulturreferentin Dagmar Seck und Christina Reckert, Bamberg. Foto: Ingeborg Binder

Gemeinschaftstanz der teilnehmenden Tanzgruppen in Würzburg. Foto: Werner Hilger

Alle fünf Tanzgruppen, die bei der Jubiläumsfeier in Würzburg auftraten. Foto: Werner Hilger

Als Schirmherrn konnten wir Volkmar Halbleib, MdL gewinnen, ebenso konnten wir weitere Vertreter aus der Lokalpolitik begrüßen. Vertreten waren auch der Bund der Vertriebenen und die Ackermann-Gemeinde. Dass Landsleute aus dem Banat sehr zahlreich vertreten waren – Tanzgruppe, Vorstand, viele Gäste –, spiegelt unsere besondere freundschaftliche Verbundenheit wider. Den weitesten Weg hatte eine Gruppe von dem befreundeten Verein Wien, die eigens zu unserer Feier angereist war.Eröffnet wurde die Feier durch die Siebenbürgische Blaskapelle Nürnberg, die gleich mit den ersten Klängen Feststimmung aufkommen ließ. Zum Festakt mit buntem Kulturprogramm begrüßte unsere Vorsitzende Adelheid Roth die Gäste und führte auch durch das Programm des abwechslungsreichen Nachmittags. Zur musikalischen Begleitung der Nürnberger Blaskapelle marschierten zu Beginn die fünf teilnehmenden Tanzgruppen ein und führten im Anschluss einen vorbereiteten Gemeinschaftstanz auf. Zu diesem unvergesslichen Auftritt trugen die Siebenbürgische Jugendtanzgruppe zusammen mit der Volkstanzgruppe aus Ingolstadt, die Siebenbürgische Jugendtanzgruppe aus Nürnberg, die Tanzgruppe der Banater Schwaben Würzburg und Nürnberg und die Siebenbürgische Tanzgruppe aus Würzburg bei. Der Anblick der zahlreichen Tanzpaare in ihren wunderschönen kostbaren Volkstrachten war ein besonderer Genuss und sorgte für Gänsehaut.Danach hatte die Siebenbürgische Kindertanzgruppe Würzburg, die eigens für unser Jubiläum ins Leben gerufen wurde, ihren ersten Auftritt. Die 13 begeisterten kleinen und größeren Tänzerinnen und Tänzer zogen die ganze Aufmerksamkeit im Saal auf sich. Sie präsentierten zwei einstudierten Tänze und sogar eine Zugabe. Der Schirmherr der Veranstaltung, Volkmar Halbleib, MdL, Vertriebenenpolitischer Sprecher der SPD im Bayerischen Landtag, betonte in seinem Grußwort den guten Zusammenhalt, den die Siebenbürger Sachsen über viele Jahre hinweg gepflegt haben, ebenso wie die Traditionen, die an die nächsten Generationen weitergegeben und dadurch erhalten werden.Anschließend stellte die Tanzgruppe aus Ingolstadt ihr Können unter Beweis, indem sie zwei Tänze in bunter Tracht zum Besten gab. Die Gruppe bestand aus zehn Paaren mit verschiedensten Trachten aus Siebenbürgen, die jeweils eine eigene Geschichte zu ihrem Heimatdorf erzählen.Judith Roth-Jörg, die 3. Bürgermeisterin von Würzburg, ließ es sich nicht nehmen, in ihrem Grußwort zu betonen, wie viel Arbeit in den Trachten stecke, sie herzustellen, zu pflegen und zu präsentieren. Die Bürgermeisterin stellte in den Mittelpunkt ihrer Rede das kulturelle und gemeinschaftliche Wirken der Siebenbürger Sachsen sowie viele persönliche Berührungspunkte.Als nächster Programmpunkt bot die Jugendtanzgruppe Nürnberg zwei Tänze dar. Auch wenn sie nur mit vier Paaren teilnehmen konnte, begeisterte sie mit einem sehr gelungenen und beschwingten Auftritt. Der Bundesvorsitzende des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. Rainer Lehni konnte nicht persönlich anwesend sein, weshalb dessen Grußwort durch die Bundesgeschäftsführerin Ute Brenndörfer überbracht wurde.Es war eine Bereicherung, inmitten unserer vielfältigen siebenbürgischen Trachten auch sechs Tanzpaare in der farbenfrohen Tracht der Banater Schwaben zu sehen. Wir sind unseren Freunden von der Landsmannschaft der Banater Schwaben sehr dankbar, dass sie unserer Einladung gefolgt sind, und setzen auch weiterhin auf ein gutes Miteinander.Nach der Ansprache des bayerischen Landesvorsitzenden Manfred Binder führte die Siebenbürgische Tanzgruppe Würzburg ebenfalls zwei Tänze auf, die neu einstudiert wurden. Es war Hans Werner Bell vorbehalten, als Ehrenvorsitzender der Kreisgruppe Würzburg die Festrede zu halten, auch weil er – wie Adelheid Roth ihn ankündigte – „wie kein anderer unsere Kreisgruppe über Jahrzehnte geprägt hat“. Hans Werner Bell ging auf die Gründung, vor allem aber auf die Herausforderungen in den verschiedenen Phasen während des 50-jährigen Bestehens unserer Kreisgruppe ein und nahm die Zuhörer so auf eine kleine Zeitreise mit. Bevor sich alle teilnehmenden Tanzgruppen zu einem gemeinsamen Abschlusstanz auf der Tanzfläche versammelten und nach dem Tanz geschlossen wieder ausmarschierten, sangen alle Anwesenden gemeinsam das Siebenbürgenlied.Nach einer Pause mit Kaffee und Kuchen begeisterte die im letzten Jahr gegründete Theatergruppe Würzburg mit dem Stück „Hoste gehiurt? Aweer nemesten soo et!“ das Publikum und sorgte für beste Unterhaltung mit viel Humor. Es spielt in den 1970er/1980er Jahren und handelt von der Ausreise nach Deutschland, über die nur hinter vorgehaltener Hand gesprochen wird.Für gute Stimmung und eine volle Tanzfläche beim großen Ball sorgte bis spät in die Nacht die Band „MELODY & Freunde“. Im Foyer konnte während der gesamten Feier die Ausstellung „70 Jahre Verband der Siebenbürger Sachsen“ besucht werden.Im Namen des Vorstandsteams ergeht ein großes Dankeschön an alle Teilnehmer und Gäste unseres Jubiläumsfestes, wir haben uns sehr über die zahlreiche Teilnahme gefreut. Wir richten einen schönen Dank an alle Helferinnen und Helfer der Kreisgruppen, die diese Feier möglich gemacht und dazu beigetragen haben, dass dieser Tag unvergesslich wird und ein Fortführen unserer Kultur bedeutet – allen voran Adelheid Roth und Christa Zahn, die unermüdliches Engagement für die Organisation des Festes zeigten. Hervorzuheben ist auch das riesige Kuchenbüfett, das nur durch die zahlreichen Spenden möglich war. Ebenfalls Danke an das Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen e.V., das die Veranstaltung aus Mitteln des bayerischen Sozialministeriums gefördert hat. Wir sind dankbar für diese einmalig schöne Jubiläumsfeier, an die wir uns alle noch lang erinnern werden. Dieses gelungene Fest hat gezeigt, wie stark unsere Gemeinschaft ist, und es wird uns auch für die kommenden Jahre Kraft und Ansporn geben.

Sarah Binder