



11. November 2025

Silvesterfreizeit der SJD in Freck/Avrig

Die Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland (SJD) lädt zur Silvesterfreizeit 2025/2026 nach Freck (Avrig) in Siebenbürgen ein. Vom 28. Dezember 2025 bis 3. Januar 2026 erwartet die Teilnehmenden eine abwechslungsreiche Woche voller Gemeinschaft, Spaß und Kultur.

Auf dem Programm stehen ein sächsischer Sprachkurs sowie ein Koch- und Backkurs mit traditionellen Rezepten, bei dem regionale Spezialitäten zubereitet werden. Außerdem sind verschiedene Ausflüge geplant: unter anderem zum Trans­făgărășan mit Gondelfahrt, zur Hohen Rinne/Păltiniș sowie nach Hermannstadt, wo der Besuch des stimmungsvollen Weihnachtsmarktes auf dem Programm steht. Die Unterkunft bietet zusätzlich einen Jacuzzi und eine Sauna – ideale Voraussetzungen also für entspannte Wintertage in den Karpaten.



Die Teilnahmegebühr für sechs Übernachtungen inklusive Verpflegung, Ausflügen und Programm beträgt für SJD-Mitglieder je nach ­Altersgruppe 379 Euro (unter 18 Jahre), 399 Euro (18 bis 26 Jahre) beziehungsweise 419 Euro (ab 27 Jahre). Nicht-Mitglieder zahlen 419 Euro, 439 Euro beziehungsweise 459 Euro. Die Anreise erfolgt in Eigenregie; auf Wunsch kann ein Shuttle-Service vom Flughafen zur Unterkunft organisiert werden.



Nach der Anmeldung erhalten die Teilnehmenden zunächst eine automatische Bestätigungsmail. Die Plätze werden nach Zahlungseingang vergeben. Die Anmeldung erfolgt unter der Adresse



