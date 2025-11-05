



5. November 2025

Einladung zum Trachtenball in Rüsselsheim

Der Kreisverband Rüsselsheim und die HOG Großscheuern/Frankfurt laden gemeinsam für Samstag, den 8. November, zum Trachtenball nach Rüsselsheim ein. Alle Tanzbegeisterten, Freunde und Familien sind herzlich eingeladen und willkommen.

Die Veranstaltung beginnt um 20.00 Uhr im Adler Saal, Frankfurter Straße 6, in Rüsselsheim. Einlass ist um 19.00 Uhr. Es spielt das bekannte „Phoenix-Trio“ und sorgt mit bekannten musikalischen Liedern für gute Unterhaltung. Die Siebenbürgische Tanzgruppe Rüsselsheim ist ebenfalls wieder dabei und zeigt ihr Können. Trachtenträger sind unsere Gäste und haben freien Eintritt. Wir freuen uns auf einen stimmungsvollen Ball. Kerstin Köhler

