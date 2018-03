Kinderfasching in der Kreisgruppe Wolfsburg

Nach 20 Jahren Pause veranstalteten wir am 4. Februar auf Wunsch junger Eltern, die den damaligen Kinderfasching noch gut in Erinnerung hatten, zum ersten Mal wieder einen Kinderfasching.

Fasching in Wolfsburg: Organisationsteam mit den Kindern. Foto: Herta Speri

Rasch fanden sich Anne-Katrin, Bianca, Marion, Sonja und Yvonne zum Organisationsteam zusammen und planten alles bis ins kleinste Detail. Um 14.00 Uhr begrüßten Marion Münster und ihr Team 26 verkleidete Kinder und 60 Erwachsene. Danach beschäftigten sie die zwei bis zehn Jahre alten Kinder mit den vorbereiteten Spielen und Tänzen. Kräftig unterstützt wurde sie dabei von ihren Partnern.Zur Stärkung gab es am Büfett allerlei gespendete Leckereien – nach Belieben konnte man zwischen Süß und Herzhaft wählen. Groß und Klein hatten viel Spaß – und im nächsten Jahr wird’s fortgesetzt. Herzlichen Dank ans tolle Organisationsteam und an alle, die uns in jeglicher Form unterstützt haben.

Brigitte Kästner