Traditioneller Ostergottesdienst in Wolfsburg

Einen seelisch erbauenden Ostergottesdienst der Kreisgruppe Wolfsburg im Zusammenwirken mit Pastor Helmut Kramer, der St.-Petrus-Kirche und der Siebenbürger Blaskapelle Wolfsburg erlebten die über 100 Besucher und Teilnehmer in der St.-Petrus-Kirche im Wolfsburger Ortsteil Vorsfelde.

Gruppenbild der Trachtenträger mit Pastor Helmut Kramer. Foto: Herta Speri

Viele Mitglieder waren dem Aufruf des Vorstandes gefolgt und erschienen am Ostermontag in siebenbürgisch-sächsischer Tracht, womit der gesamte Rahmen eine herrliche traditionelle Note erhielt. Nicht zuletzt auch durch die spezielle Osterdekoration, die im Rahmen der Osterbastelaktion der Kreisgruppe mit den Kindern unter der Leitung von Bruni Sotiriou zuvor entstanden war.Nach dem Starten des Glockengeläuts durch Jonas Roth übernahm die Siebenbürger Blaskapelle unter Günther Bodendorfer die Konzertierung des Eingangs und Ausgangs des Gottesdienstes und sorgte auch zwischendurch für musikalische Intermezzos. Pastor Helmut Kramer hatte den Ablauf des Gottesdienstes geplant und führte auch durch diesen. Die Gemeinde wurde bei den Gesangsstücken von Propsteikantor Paul-Gerhard Blüthner an der Orgel begleitet. Die Siebenbürger Jugend gestaltete den Gottesdienst mit. Während die Geschwister Anabel und Oliver Zinz die Lesung der Epistel und des Evangeliums übernahmen, sorgten Elaine Bechert, Anne Jurek und Tobias Müller für das Vortragen des Fürbittengebets. Pastor Kramer nahm in seiner sehr auf diesen besonderen Gottesdienst bezogenen Predigt die Zuhörer mit, er erwähnte auch Parallelen zwischen der Deportation der Siebenbürger Sachsen und der von testamentarisch genannten Volksgruppen. Vor dem abschließenden Segen durch Pastor Kramer richtete Harald Hermann noch einen Segenswunsch in lyrischer Form an die Gemeinde.Nach der Kollekte, die jeweils zur Hälfte für die St.-Petri-Kirche und Schloss Horneck bestimmt war, gab es am Ausgang für alle Gottesdienstbesucher ein Osterei. Diese entstanden zum Teil ebenfalls aus der Osterbastelaktion und zum anderen durch die Spende von Herrn Hansmann. Bei Kaiserwetter wurde im Außenbereich ein Gruppenfoto fast aller Trachtenträger erstellt.Um den begangenen Gottesdienst zu verinnerlichen, bestand noch für alle die Möglichkeit, sich bei Kuchen und Getränken ausgiebig auszutauschen.

Harald Hermann