23. März 2018 Druckansicht | Empfehlen

Gelungener Faschingsball in Nürtingen

Unser Faschingsball am 10. Februar in der Beutwanghalle in Nürtingen/Neckarhausen war ein rundum gelungenes Fest. Zahlreiche Gäste kamen, viele von ihnen hatten sich phantasievoll und ideenreich verkleidet. Die „Feeling Band“ sorgte für eine volle Tanzfläche mit super Musik bis spät in die Nacht. Die Stimmung war hervorragend. Vielen Dank! Auch für das leibliche Wohl war bestens gesorgt. Die Metzgerei Hermann aus Esslingen verwöhnte uns mit siebenbürgischen Spezialitäten.

Wie in jedem Jahr beim Faschingsball war der Höhepunkt des Abends der Aufmarsch der Kostümierten. Der Jury fiel es richtig schwer, die Besten unter den vielen tollen Masken auszusuchen. Doch sie musste sich entscheiden, und so belegte das Rokokopärchen den 1. Platz, das Totenkopfpaar den 2. Platz, gefolgt vom Rocker und Klempner (Platz 3) und den Spaniern auf dem vierten Platz. Sie erhielten je eine Gutschein oder eine Flasche Sekt. Die zahlreichen Kinder, die sich liebevoll maskiert hatten, wurden alle mit Süßigkeiten und kleinen Geschenken belohnt. Nach der Prämierung wurde weiter bis tief in die Nacht gefeiert. Wir bedanken uns herzlich bei allen, die bei der Vorbereitung mitgeholfen und somit zum Gelingen des Festes beigetragen haben. Viele phantasievoll Kostümierte beim Fasching in Nürtingen. Foto: Kotsch Wie in jedem Jahr beim Faschingsball war der Höhepunkt des Abends der Aufmarsch der Kostümierten. Der Jury fiel es richtig schwer, die Besten unter den vielen tollen Masken auszusuchen. Doch sie musste sich entscheiden, und so belegte das Rokokopärchen den 1. Platz, das Totenkopfpaar den 2. Platz, gefolgt vom Rocker und Klempner (Platz 3) und den Spaniern auf dem vierten Platz. Sie erhielten je eine Gutschein oder eine Flasche Sekt. Die zahlreichen Kinder, die sich liebevoll maskiert hatten, wurden alle mit Süßigkeiten und kleinen Geschenken belohnt. Nach der Prämierung wurde weiter bis tief in die Nacht gefeiert. Wir bedanken uns herzlich bei allen, die bei der Vorbereitung mitgeholfen und somit zum Gelingen des Festes beigetragen haben.Bedanken möchten wir uns natürlich auch bei den Gästen und laden Sie ein, uns bei der nächsten Veranstaltung, dem Kulturellen Nachmittag am Sonntag, dem 15. April, ab 15.00 Uhr im Haus der Heimat in Nürtingen zu besuchen. Genießen Sie den Nachmittag bei Kaffee und Kuchen und freuen sich auf das Theaterstück „Bin ich schön?“, gespielt von der Theatergruppe Reutlingen – Metzingen – Tübingen. Wir freuen uns auf euch! Theresia Hilger

Schlagwörter: Nürtingen, Faschingsball

Nachricht bewerten:

2 Bewertungen:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich.