Lustig war’s ...

… bei unserem Faschingsball am 8. Februar in der Beutwanghalle in Nürtingen. Es ist immer die erste Aktivität unseres Vereins im neuen Jahr und nach den langen kalten Wintermonaten ist jeder für eine kleine Abwechslung froh. Man traf sich wie gewohnt am Morgen zum Vorbereiten, Aufbau der Tische, Stühle, Theke und Dekorieren der Halle. Gegen Mittag hatte alles seinen festen Platz.

Vorstandsmitglieder der Kreisgruppe Kirchheim/Teck – Nürtingen mit Familie und der „Nova“-Band. Foto: Günther Tatter

Pünktlich um 19.00 Uhr standen die Türen der Beutwanghalle offen und boten Einlass für die Gäste, die zum Teil mit ausgefallenen Kostümen kamen. Unsere Vorstandsvorsitzende Hermine Bertleff begrüßte herzlich alle Gäste. Ab 20.00 Uhr hieß es dann „ab auf die Tanzfläche“. Die „Nova“-Band spielte die ersten Takte und lud zum Tanzbeinschwingen ein. An der Getränketheke konnte jeder seinen Durst löschen und zum Essen gab es leckere siebenbürgische Gerichte, vorbereitet und aufgebaut wie immer bei uns von der Metzgerei Herrmann aus Esslingen. Schwungvoll ging es dann weiter mit Musik und Tanz und guter Laune. Der Höhepunkt des Abends war der Aufmarsch der Kostümierten zum Klang der Polonaise mit Auszeichnung der besten Kostüme. Es war auch diesmal nicht einfach für die Jury. Sie musste sich aber entscheiden und so ging der erste Platz an die Hippies, der zweite an die lustigen Marienkäfer, der dritte an die Piraten und der vierte an das indische Paar. Geleitet wurde die Prämierung von Theresia Hilger. Die vielen Kinder wurden alle belohnt und durften sich Geschenke aus dem Geschenkekorb aussuchen. Danach wurde weiter bei bester Laune getanzt und gefeiert bis in die frühen Morgenstunden.Wir bedanken uns ganz herzlich bei all den fleißigen Helfern für ihre Unterstützung bei den Vorbereitungen. Ohne sie wäre das alles kaum zu bewältigen. Ein großes Danke geht an die „Nova“-Band, die wesentlich zur guten Stimmung beigetragen hat.Am Sonntag, denfindet unser kultureller Nachmittag im Haus der Heimat in Nürtingen statt. Alle Mitglieder, Freunde und Verwandten sind herzlich eingeladen. Es gibt Kaffee und Kuchen, vorbereitet von den Vorstandsmitgliedern, und Getränke an der Theke. Eine Überraschung wartet auch auf Sie! Wir laden euch alle herzlich ein.

Theresia Hilger