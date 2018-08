Kreisgruppe Stuttgart: Sächsische Jugend am Kronenbaum

Ganze zwölf Jahre ist Lian – und hat noch nicht einmal Konfirmationsunterricht. Aber mit dem Klimawandel wird alles früher reif, auch unsere sächsische Jugend. Den Vorentscheid am Samstag hat er klar gewonnen. So darf er, welch große Ehre, unter dem Beifall von fast 200 Gästen zur Krone aufsteigen.

Keine Sterntaler, sondern Bonbons fallen vom Kronenbaum in Stuttgart. Foto: der Verfasser

Der Beifall dauert nicht lange. Ganz schnell ist der Junge oben. Seine Rede liest er ab, wie auch alle seine Vorgänger – nur ist die noch nicht auf seine Jugend zugeschnitten. „Einen heben“ will er auf die Zuschauer. Dabei ist Cola das hochprozentigste, was er bisher getrunken hat. Aber die Bonbons wirft er souverän in alle Richtungen – und die Mädchen zu seinen Füßen heben erwartungsvoll ihre Schürzen. Einen Blumenstrauß reißt er noch aus der Krone und, schlupp, ist er wieder unten. Die Schorndorfer Blasmusik spielt einen Walzer – und, tatsächlich, er überreicht den Strauß einer genauso jungen Dame in wunderschöner Tracht und tanzt mit ihr eine Runde.Gleich geht es weiter mit der Jugend. Die Tanzgruppe Sachsenheim ist zu Gast und wirbelt über den Rasen. Die große Stuttgart/Schorndorfer Kindergruppe begeistert mit ihrer Fitness-Einlage. Alle Jungs machen im Takt Liegestütz, während die Mädchen sich anmutig im Kreis drehen. Zum Abschluss kommen dann doch noch die „Großen“ mit drei Tänzen und schließlich versammeln sich alle Trachtenträger unter der Krone für die zahlreichen Fotografen. Keine Minute zu früh, denn es fallen die ersten dicken Tropfen. Jetzt kann es regnen! Platz ist genug unterm Dach, aber nicht vor den Verkaufsständen. Mici, Bratwurst, Baumstriezel, Bier, Wein, alles ist in kürzester Zeit ausverkauft. Nur noch Cola gibt es. Na, dann können wir ja „einen heben“ auf das schöne Fest!

Berndt Schütz