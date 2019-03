Ein kunterbunter Fasching in Neuburg an der Donau

Am 8. Februar wurde es wieder närrisch in Neuburg: Die Kreisgruppe organisierte auch in diesem Jahr ihren Faschingsball im Sporthotel Rödenhof. Zum ersten Mal wurde extra für die Kleinen unter uns ein Kinderfasching angeboten. Delia Ungar und Luise Gieb trafen sich dafür im Voraus und ließen sich ein paar tolle Dinge einfallen. Neben Eierlauf und Zielwerfen wurde auch gemeinsam getanzt und gesungen. Natürlich durften kleine Belohnungen nicht fehlen.

Fasching in Neuburg: Die Kinder zusammen mit Luise Gieb und Delia Ungar. Foto: Erwin Höchsmann

Herrschte bei den Kindern schon tolle Stimmung, ging es auch bei den Erwachsenen so weiter. Viele bunte und ausgefallene Verkleidungen sowie beste Feierlaune sorgten für einen stimmungsvollen Abend, an dem uns die Band „Duo Rhythmik“ begleitete. Als weiterer Höhepunkt traten heuer wieder die Burgfunken aus Neuburg auf. Das Prinzenpaar Laura I. und Jeremias I. entführte uns gemeinsam mit der Garde und der Showtanzgruppe in die Welt von 1001 Nacht.Einige Mitglieder wurden für ihren ehrenamtlichen Einsatz im letzten Jahr mit einem Faschingsorden geehrt: Werner Gottschling, Karin Schwarz-Kollar, Bernhard Kloos, Delia Ungar, Isabella Höchsmann und Regina Benning. Später am Abend folgte die traditionelle Maskenprämierung. Bevor es aber dazu kam, musste sich die Jury einer schwierigen Entscheidung stellen. Eine Polonaise aller Maskierten ließ ihr genug Zeit dazu. Die Wahl war wieder einmal nicht leicht, am Ende wurden aber die besten sechs Verkleidungen mit großem Applaus geehrt. Danach wurde bis in die Nacht weitergefeiert. Vielen Dank an die Organisatoren!

Isabella Höchsmann