Kinderfasching in Traun

Seit Jahrzehnten aus dem Jahresablauf nicht wegzudenken ist der Kinderfasching der Siebenbürger Nachbarschaft, der nicht nur für die Kinder ein Höhepunkt des Jahres ist. Auch Eltern, Großeltern, Onkel und Tanten besuchen ihn gerne, um untereinander Kontakte zu pflegen und nebenbei den Kindern beim Tanzen zuzuschauen. Seit dem Bestehen des neuen Gemeindesaals wird er nun ebenda gemeinsam mit der evangelischen Pfarrgemeinde durchgeführt und war auch am 8. Februar wieder sehr gut besucht. Über 100 Kinder verwandelten mit ihren meist ebenfalls kostümierten Eltern und Großeltern das Haus in einen brodelnden Hexenkessel!

Der Fasching in Traun beginnt stets mit dem Einmarsch der Kinder. Foto: Dieter Hofmann

Der Nachmittag startete mit dem Einzug der Kinder in den Saal, begleitet von den Leiterinnen der Kindertanzgruppe, Irmi Hofmann und Andrea Roth, sowie Gaby Groffner vom Kindergottesdienstteam der evangelischen Kirche, die als Animateurinnen tätig waren. Zur Musik von DJ Didi wurde getanzt und gespielt. Erste Verschnaufpause, vor alle für die Animateure, bot der Auftritt der Kindergarde der 1. Trauner Faschingsgilde, die von ihrem Prinzenpaar begleitet wurde. Die zweite gab es beim Auftritt unserer Kindertanzgruppe – die Mädels hatten wieder einen tollen Showtanz einstudiert. Und noch ­später war ein Zauberer zu Besuch und verzauberte die nun sichtlich ermüdeten kleinen Gäste mit seinen Tricks.Wie es Tradition ist, waren frühmorgens von der Nachbarmutter und ihren fleißigen Helferinnen Faschingskrapfen gebacken worden. Beim Kirchenkaffee am Vormittag waren sie schon verkostet und für gut befunden worden. Am Nachmittag erhielt jedes Kind einen Krapfen geschenkt. Auch an der Bar bei Eltern & Co. fanden sie reißenden Absatz, sodass klein einziger übrigblieb. Um 17.00 Uhr ging der Zauber zu Ende und das gesamte Helferteam räumte nun in Windeseile gemeinsam auf. Herzlichen Dank allen, die zum Erfolg unseres diesjährigen Kinderfaschings beigetragen haben!

Irene Kastner