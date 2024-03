26. März 2024

Traunreuter Kinderfasching mit Ball war ein voller Erfolg

Am 10. Februar feierte die Kreisgruppe Traunreut den alljährlichen Kinderfasching mit anschließendem Ball im Traunreuter Heimathaus. Viele wunderbar maskierte Kinder fanden sich in Begleitung der Mamas, Papas, Omas, Opas, Tanten und Onkel am frühen Nachmittag ein.

Beste Stimmung beim Kinderfasching in Traunreut Foto: Egon Buortmes Der Vorsitzende der Kreisgruppe, Richard Schneider, begrüßte die Kinder und deren Begleiter herzlich und lud sie auf einen schönen Nachmittag bei Spiel und Spaß ein.



Zwei Clowns (Andres und Richard) und Helfer der Jugendtanzgruppe (Lea und Bene) hatten jede Menge amüsanter Spiele und Tänze für die Kinder vorbereitet, die die Feier für alle zu einem unvergesslichen Erlebnis machten. Eine Maskenprämierung durfte nicht fehlen, die mit tollen, von McDonalds gesponserten Gutscheinen belohnt wurde. Nach einer gemeinsamen Stärkung bei Würstel und Limo ging es weiter mit Tänzen und Spielen, bis der Nachmittag gemütlich ausklang.



Pünktlich um 19.30 Uhr begann der Faschingsball mit Musik der Band „Klubb 2“ und die ersten maskierten Gäste schwangen das Tanzbein. Es dauerte nicht lang, bis die Tanzfläche gut gefüllt war. Auch Polonaisen durften nicht fehlen, vor allem für die Masken-Präsentation mit anschließender Prämierung. Die Gäste waren kreativ gekleidet; die Jury hatte es nicht leicht, sich für die Gewinner zu entscheiden.



In den Pausen zeigte die Jugendtanzgruppe einen Sketch, in dem sie sich als Rentner verkleidet im Altenheim befinden und den Pflegern Geschichten aus ihrer Jugendzeit in der Tanzgruppe erzählen. Im Anschluss zeigten sie einen Tanz zum Lied „Thriller“ von Michael Jackson. Das Publikum war begeistert. Auch die Erwachsenentanzgruppe hatte eine Einlage vorbereitet. Unter dem Motto „Florian Silbereisen – Schlager aus 30 Jahren“ imitierten sie verkleidet verschiedenste Künstler wie Beatrice Egli, GG Anderson, Jürgen Drews, Andreas Gabalier, Wolfgang Petry, Roland Kaiser, Andrea Berg, DJ Ötzi, Micki Krause, Maite Kelly und brachten das Publikum zum Toben.



Zu den Klängen der Band „Klubb2" ging es auf der Tanzfläche weiter bis weit nach Mitternacht. Der Faschingsball war dank der Teilnahme so vieler toll maskierter Gäste sowie den Showeinlagen ein erlebnisreicher und vollends gelungener Abend. Abschließend kann gesagt werden, dass der seit Jahren stattfindende Ball erneut ein voller Erfolg war. Mit seinem einzigartigen Charakter hat er die Faschingsfreunde begeistert und wird auch in Zukunft ein fester Bestandteil des Kreisgruppenprogramms bleiben. Wir danken allen Helfern und Mitwirkenden für diesen tollen und gelungenen Faschingstag. Melina Binder

