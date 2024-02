24. Februar 2024

Fröhlicher Kinderfasching in Wien

Am Sonntag, dem 28. Jänner, fand in unseren geschmückten Vereinsräumlichkeiten in Wien der lang erwartete Kinderfasching wieder statt. Um 15.00 Uhr trudelten die verkleideten Kinder in Begleitung von Mama und Papa sowie von Oma und Opa, die die Nacht zuvor schon auf dem Siebenbürger Ball (Ball der Heimat) getanzt hatten, ein.

Kinder im Faschingskostüm. Foto: Silvia Bojer Mit Wiener Faschingskrapfen, natürlich mit Marillenmarmelade gefüllt, Kindersekt und Säften wurde das Fest eingeleitet und ging dann mit flotter Musik zu Tanz über. Zu Marschklängen „Schön, dass du da bist" schlang sich die Faschingsgilde, Groß und Klein, durch die Räume, zwischen Tischen, um im Kreis auf der Tanzfläche zu landen. Wir sprangen weiter mit bewegten Tänzen wie Macarena, Fliegerlied und anderen. Anwesend war natürlich wieder Ärztin Marlene samt Arztkoffer, die sich sehr um die Jüngeren kümmerte, unterstützt vom Assistenzarzt klein Valentin, es kam auch die rassige Mexikanerin Viktoria, die schöne Prinzessin Carola, das Wackelohr Arnika, der wilde Cowboy Albert, Ninja Maximilian, Mumien Constantin sowie Batman Gabriel. Vertreten waren auch Opa Bauarbeiter und Opa Sheriff, Mama Einhorn, Papa Patient und andere bunte Masken. Geleitet wurde das Ganze von Glückskarte Silvia, mit kräftiger Unterstützung von Zauberin Gida und Schmetterling Hilde. Um die Wette ging es beim Sesseltanz (Vöglein such dein Nest), und bei „Mein Hut der hat drei Ecken" wurde der Hut schnell weitergereicht. Die Bastelwerkstatt fand großen Anklang, mit viel Kreativität wurden Clowns, Kronen, sowie ein Kugelfang-Spiel gemalt, geklebt, hergestellt. Danach durfte eine Stärkung mit Würstl, Debreziner, Salade de boeuf, Blunzen mit Kren und roten Zwiebel nicht fehlen. Nach einer Luftballonschlacht und Verzehr und Hamstern der übriggebliebenen süßen Preise verabschiedete sich die lustige Faschingsgesellschaft, mit der Frage wann das nächste Faschingsfest stattfindet. Auf jeden Fall treffen wir einander im Jänner nächstes Jahr wieder. SB

Schlagwörter: Kinderfasching, Wien, Kinder

