SJD lädt zum Online-Kinderfasching

Liebe Eltern, liebe Kinder, dieses Jahr sieht der Fasching leider etwas anders aus, als wir ihn kennen, da man aufgrund der aktuellen Situation seine Kontakte so sehr einschränken sollte wie möglich. Aber es gibt gute Nachrichten für euch! Die Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland (SJD) hat sich zusammen mit der Tanzgruppenleiterin der Kindertanzgruppe Augsburg, Sandra Bruss, zusammengetan und sich etwas Schönes für euch überlegt, um trotzdem gemeinsam einen Kinderfasching feiern zu können!

? Ein buntes Programm, an dem ihr euch beteiligen könnt. Ihr könnt euch verkleiden, schminken und zu verschiedenen Faschingsliedern tanzen. Es wird eine Pause geben, in der wir gemeinsam etwas Kleines essen und trinken können. Abschließend wird eine Maskenprämierung stattfinden.? Samstag, den 20. Februar, um 15.00 Uhr? Im digitalen Raum via ZoomWenn ihr Lust habt, an unserem Faschingsprogramm teilzunehmen, könnt ihr euch bei unserer Kinderreferentin Jessica Pelger anmelden. Einfach eine kurze E-Mail an jessy.plgr.sjd [ät] gmail.com schreiben und schon seid ihr dabei. Anmeldeschluss ist der 17. Februar. Nach dem Anmeldeschluss bekommt ihr alle Informationen und den Link für Zoom per E-Mail zugeschickt. Wir freuen uns auf euch!