Volles Haus beim Kinderfasching in Sachsenheim

Am 1. März veranstaltete die Kreisgruppe Sachsenheim in Kooperation mit der Urzelnzunft ihren diesjährigen Kinderfasching in der Sporthalle in Großsachsenheim.

Wie im Vorjahr war das Event ein Vorbote des am folgenden Tag stattfindenden Urzelntreffens. Wurden im vergangenen Jahr etwas über 400 Gäste gezählt, durfte man sich in diesem Jahr über eine Steigerung der Besucherzahl freuen: Um 14.30 Uhr stürmten knapp über 600 bunt kostümierte, kleine und große Gäste fröhlich in die Halle.Zu der von DJ Sabine professionell aufgelegten Musik wurde dann auch gleich getanzt und getobt. Unter der gekonnten Moderation von Anita und Eve wurde den Gästen ein vielfältiges Programm angeboten mit Animationstanz und vier Spielstationen, an denen die Teilnehmer, betreut durch Isi, Johanna, Sandra und Meli, in Bewegungsspielen ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen konnten. Auch der Luftballonzauberer Roland war wieder zur Stelle und erfreute Groß und Klein mit seinen Kunstwerken.Es folgte eine Maskenparade mit anschließender Prämierung, die Jury bildeten die Urzelnkinder. Es wurden die drei besten Kostüme prämiert. Spielerisch wurde den Gästen dann ein Urzel vorgestellt und Brauch und Geschichte des Urzelnlaufs erklärt. Spätestens aber, als ein Urzel auf Signal hin Kamellen in der Halle verteilte, war die Stimmung am Beben und der Urzel wurde von den kleinen Gästen regelrecht belagert. Aber nicht nur Kamellen gab es an diesem Nachmittag, Organisator Hans Christian Guist hatte mit seinem Team für eine reiche Auswahl an Leckereien gesorgt: Donuts, Muffins, Hefekranz und jede Menge alkoholfreier Getränke. Am späten Nachmittag konnte man zufrieden auf ein gelungenes Fest zurückblicken in der Gewissheit, dass es auch im nächsten Jahr einen Kinderfasching der Kreisgruppe Sachsenheim geben wird und dass es letztes Jahr ein guter Entschluss war, dieses Fest wieder aufleben zu lassen.

Walter-Andreas Theiss