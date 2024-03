Kreisverband Nürnberg: Begeisterte Urzeln trotzen dem Regen

ei so viel Standhaftigkeit der „Narren“ im Nürnberger Fastnachtszug am 11. Februar knickte der Regen irgendwann ein: Der überwiegende Teil des Umzugs war dann trocken, so dass beim Weißen Turm ein Gruppenfoto beider sächsischer Brauchtumsgruppen möglich wurde.

Urzeln feiern gemeinsam in Nürnberg. Foto: Ingrid Hausl

Die Nösner mit ihren bunten, jedoch überwiegend weißen Kostümen, vertreiben den Winter, während die Urzeln böse Geister aufs Korn nehmen und laut sein müssen. Gemeinsam feierten sie dann im Haus der Heimat (HdH), wo am Vortag das Urzelkraut unter der Leitung von Renate Kellner gekocht worden war, was dem Haus den typischen Duft verpasste.Für Ehrengäste und Helfer wurde erst vor dem Haus geknallt und Ute Schuster führte, wie im Umzug auch, das Reifenschwingen vor. Nach dem Urzelkraut wurden freilich die Neuzugänge der Urzeln mit der Peitsche getauft und die neue Geschäftsleiterin des HdH, Natalie Keller, vorgestellt, die uns in ihrem Grußwort u.a. als Stadträtin bestätigte, dass die Stadt Nürnberg uns für unsere Brauchtumspflege sehr dankbar sei.Damit der Brauch noch lange gepflegt werden kann, dafür sorgen die jüngeren Urzeln in Franken: In den letzten fünf Jahren gab es sechs Trauungen von Urzelpaaren und so sprangen mehrere Kleinkinder im Saal herum, denen Peitschenknallen und Schellengeläute wohlklingen, also potentiellen Nachwuchs darstellen. Hirräi! Hansi Müller machte mit seiner Musik gute Stimmung und die rund 140 Umzugsteilnehmer/innen, Helfer/innen und Gäste tanzten und feierten zusammen bis zum Abend.Dem HdH und dem Kreisverband Nürnberg danke ich für die Förderung, die uns z.B. ermöglicht, fast 200 Krapfen oder Süßigkeiten an die Zuschauer zu verteilen, die uns auch heuer freundlich und erwartungsvoll begrüßt und unseren Auftritt oft beklatscht haben. Allen Brauchtumspfleger/innen und Helfer/innen herzlichen Dank für ihren Einsatz und gute Stimmung! Nossa Helau und Hirräi!

Doris Hutter

Von einem Urzel in die Peitsche genommen. Foto: Uwe Kamilli

Einer der Höhepunkte der kurzen närrischen Zeit war der große Faschingsumzug durch die wunderbare mittelalterliche Altstadt von Wolframs-Eschenbach am 4. Februar. Tausende Zuschauer säumten die Straßen und freuten sich über den „Bonbonregen“ der rund 50 Gruppen. Eine davon war – und das schon seit mehreren Jahren – die Urzelngruppe des Kreisverbands Nürnberg.Das Publikum war überrascht vom lauten Peitschenknall und dröhnenden Glockenklang der 16 beteiligten zotteligen Hästrägerinnen und Hästräger. Die Besucher sollten aber bald erkennen, dass die furchteinflößenden Gestalten nur Schabernack treiben wollten, und das weibliche Publikum fand sichtlich Gefallen daran, in die Peitsche genommen und gedreht zu werden.

Uwe Kamilli