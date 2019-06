Kindertanzgruppe Wiehl/Bielstein im Panarbora

Eine Übernachtung der besonderen Art erlebten wir, die Kinder der Siebenbürgischen Tanzgruppe Wiehl/Bielstein, in der Nacht zum 1. Mai. Die Tanzgruppenleiterinnen hatten einen Ausflug in den Naturerlebnispark Panarbora in Waldbröl organisiert.

Die Kindertanzgruppe Wiehl/Bielstein vor dem Aussichtsturm im Panarbora. Foto: Birgit Kessmann

Am 30. April um 16.00 Uhr kamen wir dort an. Eine weite Anfahrt hatten wir nicht, da Waldbröl von Wiehl nur etwa 15 km entfernt ist. 19 Kinder mit zwei Tanzgruppenleiterinnen und zwei Müttern als zusätzliche Betreuerinnen bezogen und erkundeten die Baumhäuser, in denen wir schlafen sollten. Nachdem die erste Aufregung gelegt war, machten wir den Baumwipfelpfad und den Aussichtsturm unsicher. Damit sich alle nochmal richtig austoben konnten, ging es auf den Spielplatz. Kaum war das Abendessen vorbei, zog es wieder alle Kinder auf den Spielplatz.Später durften wir dann alle nochmal in die Baumhäuser, um die Betten zu beziehen. Danach versammelten wir uns im Gruppenraum, wo wir ein Quiz über Siebenbürgen und unsere Kreisgruppe lösten. Unsere Leiterinnen hatten noch andere Spiele und Tänze vorbereitet. Der Spielplatz hatte es jedoch vielen so angetan, dass wir vor dem Schlafengehen viel lieber nochmal hingingen. Als es dunkel wurde, mussten wir in die Baumhäuser. Einige unter uns waren von der frischen Luft und der Bewegung so müde, dass sie direkt einschliefen. Andere blieben noch wach und erzählten. Ausschlafen konnten wir nicht, bereits um sieben Uhr am nächsten Morgen wurden wir geweckt. Die Koffer und Taschen wurden gepackt und um acht Uhr wurde gemeinsam gefrühstückt. Nach dem Frühstück ging es, welch eine Überraschung, auf den Spielplatz. Um 10.00 Uhr war dieser kurze, aber sehr schöne Aufenthalt im Panarbora leider schon vorbei. Viele von uns wären gern noch geblieben, vielleicht klappt es beim nächsten Mal länger?

Mara und Jana K.