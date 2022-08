16. August 2022

Tagesfahrt der Kreisgruppe Würzburg als Gemeinschaftserlebnis

Liebe Mitglieder, liebe Freunde unserer Kreisgruppe, vor der Verabschiedung in die Sommerpause melden wir uns noch einmal. Als weiteren Termin in unserem Jahresprogramm durften wir auf einer Tagesfahrt mit dem Bus am 23. Juli wieder gemeinsam Interessantes erleben. Die Reise führte in den Odenwald, zunächst nach Michelstadt – ein kleines schmuckes Städtchen, dessen urkundliche Erwähnung schon im 8. Jahrhundert in einer Schenkungsurkunde an den Bischof Burkhard von Würzburg belegt ist. Bereits Ende des 7. Jahrhunderts war der Missionar Kilian, der auch Franken zum Christentum bekehrte, hier unterwegs. In einer 90-minütigen Stadtführung erfuhren wir viel Interessantes aus der Geschichte und sahen jahrhundertealte Häuser, von denen das ehemalige Rathaus aus dem Jahr 1484 im Originalzustand besonders beeindruckend ist.

Reisende der Kreisgruppe Würzburg besuchten Schloss Horneck. Foto: Werner Soos Nach einer gemütlichen Mittagsrast im Innenhof „Zum Grünen Baum“ fuhren wir runter ins Neckartal auf der „Burgenstraße“ über Eberbach nach Gundelsheim. Dort, auf Schloss Horn­eck, der „Sachsenburg“ mit Siebenbürgischem Kultur- und Begegnungszentrum, besichtigten wir das Siebenbürgische Museum. Jeder Teilnehmer dürfte in den Ausstellungsräumen etwas Vertrautes aus seinem ehemaligen Heimatort entdeckt haben. Das Siebenbürgen-Institut mit Bibliothek und Archiv ist ein weiterer Teil des Schlosses. Hier können Forscher und Laien sozusagen die ganze Geschichte der Siebenbürger Sachsen erkunden. Eine bedeutende Einrichtung, die unsere siebenbürgisch-sächsische Kultur und Identität für die Nachwelt dokumentiert und bewahrt. Jedenfalls haben wir mit unserer Gruppe uns das vergegenwärtigt, auch wenn ein Besuch nicht möglich war. Zum Begegnungszentrum gehört auch ein Hotel mit Tagungsräumen. So ist Schloss Horneck nach dem Umbau zu einer interessanten und wichtigen Adresse geworden, die jeder Siebenbürger Sachse kennen sollte.



Die Weiterreise führte über Moosbach, Buchen, auf das Hochplateau über Hardheim, Külsheim, hinunter ins Taubertal zum Kloster Bronnbach, einer ehemaligen, Mitte des 12. Jahrhunderts erbauten Zisterzienserabtei an der Tauber. Wir besichtigten den Innenhof der beeindruckenden Klosteranlage mit den Kreuzgängen, die mächtige Klosterkirche und den Josephsaal. Die Klostergeschichte dauerte 650 Jahre, bis die Säkularisation ihr 1803 ein jähes Ende bereitete und der gesamte Besitz an das Fürstenhaus Löwenstein-Wertheim-Rosenberg überging. Seit 1986 befindet sich das Kloster im Besitz des Main-Tauber-Kreises. Besuchen auch Sie, liebe Mitglieder und Freunde, diese nur 30 km von Würzburg entfernte Sehenswürdigkeit!



Nach einer Stärkung bei einem kühlen Getränk und einer Brotzeit im Gasthof nebenan traten wir die Heimfahrt an – nicht ohne fröhlich gesungene Lieder im Bus! So hatten wir einen gelungenen Tagesausflug, der uns glücklich machte. Vielen Dank allen Reiseteilnehmern für das Mitmachen.



Ihnen, liebe Mitglieder und Freunde, wünschen wir eine tolle Urlaubszeit und vielen von Ihnen sicher auch einen angenehmen Aufenthalt in Siebenbürgen! Hans Werner Bell

