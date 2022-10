Kreisverband Nürnberg: Kultursommerfest auf Gut Wolfgangshof

Der Kreisverband Nürnberg feierte sein alljährliches Sommerfest nun schon zum zweiten Mal auf Gut Wolfgangshof in Anwanden. Das wunderschöne Gut kam schon 2019, als das Fest zum ersten Mal dort stattfand, bei den Besuchern sehr gut an. Am Samstagabend fanden sich über 1000 Tanzfreudige ein, die unserer Einladung zum Open-Air-Ball gefolgt waren und dank der super Stimmung durch „Schlager-Taxi“ die Tanzfläche immer gut gefüllt hielten. Aber es wurde nicht nur getanzt, man traf auch wieder viele Freunde und Bekannte, und hier und dort erzählte man auch über den Siebenbürgischen Kultursommer und den Urlaub in der alten Heimat. Mici, Steak, Cremeschnitten und Baumstriezel gab es genug und gekühlte Getränke passten gut dazu. Herz, was willst du mehr?

Die vom Bundesvorsitzenden Rainer Lehni mit Urkunden geehrte Kindertanzgruppe Herzogenaurach. Foto: Gerlinde Zakel

Die vom Bundesvorsitzenden Rainer Lehni mit Urkunden geehrte Jugendtanzgruppe Herzogenaurach. Foto: Gerlinde Zakel

Ehrung des Helfer-Teams. Foto: Gerlinde Zakel

Am Sonntag stimmte dann ab 13.00 Uhr die Siebenbürgische Blaskapelle Nürnberg unter der Leitung von Michael Bielz die Gäste auf das Sommerfest ein. Die Kreisverbandsvorsitzende Annette Folkendt begrüßte die Ehrengäste und alle Besucher. Sie dankte allen für ihr Kommen und insbesondere dem Sommerfest-Helferteam, das zum 30. Mal dieses Fest in Zusammenarbeit mit dem Kreisverband organisierte. Ihre Botschaft im Grußwort bezog sich auf das Motto des Heimattages 2022 „Wurzeln suchen – Wege finden“: Die Wege in unsere Vereinszukunft sind leider nicht einfach zu beschreiten, da die Mitgliederzahlen zu stark sinken. Ein solches Fest könne bald gar nicht mehr in dieser Form stattfinden, deshalb bat sie um Mithilfe und um Mitgliederbeitritte.Die Moderatorin Julia Zakel führte die Gäste wie in den letzten Jahren gekonnt durch das kulturelle Programm am Nachmittag. Als erste Gruppe erfreute die Kindertanzgruppe Herzogenaurach unter der Leitung von Brigitte Krempels die Zuschauer mit den Tänzen „Rutsch hi, rutsch her“ und „Tampet“. Danach überreichte der Bundesvorsitzende Rainer Lehni an die Älteren der Gruppe Urkunden für die aktive Teilnahme an den Auftritten und Aktivitäten der Kindergruppe. Einen Präsentkorb mit Süßigkeiten und Früchten überreichte die Vorsitzende Annette Folkendt der gesamten Gruppe. Wie immer erfreute es jeden, unsere Jüngsten in der Tracht zu sehen. Die rhythmischen Stampfschritte der gesamten Gruppe überzeugten die Zuschauer von der geduldigen und professionellen Arbeit der Tanzleiterin Brigitte Krempels.Es folgten die Grußworte der geladenen Ehrengäste: Karl Freller (CSU), Vizepräsident des Bayerischen Landtages; Verena Osgyan (Bündnis 90/Die Grünen), Mitglied des Bayerischen Landtages. In Vertretung vom Nürnberger Oberbürgermeister Marcus König sprach Stadtrat Werner Henning, der auch Vorsitzender des Bundes der Vertriebenen (BdV) Nürnberg und der Vertriebenen Union Nürnberg ist. Die Vorsitzende bedankte sich bei ihm speziell für die finanzielle Unterstützung des BdV-Verbandes.Danach stellte die Jugendtanzgruppe Herzogenaurach ihr tänzerisches Können unter Beweis und unterhielt das Publikum mit den Tänzen „Uf am Rossboda“ und „Nagelschmied“. Der Leiterin Brigitte Krempels ist es zu verdanken, dass junge Leute sich für den Volkstanz begeistern. Auch diese Tänzer wurden mit Urkunden vom Bundesvorsitzenden geehrt. Herzlichen Glückwunsch an alle Urkundenempfänger!Rainer Lehni, der Bundesvorsitzende unseres Verbandes, war zum ersten Mal mit seiner Ehefrau Heike Mai-Lehni bei einem Sommerfest des Kreisverbandes Nürnberg dabei. Die Anwesenheit von über 1 200 Leuten begeisterte sie beide sehr.Der Bundesvorsitzende wies in seinem Grußwort auf die ausschließlich auf ehrenamtlicher Basis erfolgte Durchführung eines solch großen Festes hin, was besonders zu würdigen sei. Dem gesamten Kreisverband Nürnberg dankte er für die vielfältigen und zahlreichen Aktivitäten, die auch in den Nachbarschaften und vielen Kulturgruppen ihren Widerhall finden. Zudem forderte er die Landsleute auf, mit ihrer Mitgliedschaft – sofern noch nicht erfolgt – die Arbeit des Verbandes zu unterstützen, da nur durch zahlreiche Mitglieder eine zukunftsorientierte Arbeit möglich sei.Er überreichte nach seinem Grußwort dem Helferteam für die 30-jährige Unterstützung eine Anerkennungsurkunde. Die Urkunde nahmen stellvertretend für das über 50-köpfige Helferteam Thomas Miess und Helmut Bartel entgegen. Thomas Miess bedankte sich nicht nur bei den Gästen für die Treue, sondern speziell auch bei der Nürnberger Blaskapelle, die seit über 30 Jahren bei allen Festen dabei war.Auch die SJD-Vertreter Nadine Konnerth, Landesjugendleiterin, und ­Tobias Krempels, Stellvertretender Bundesjugendleiter, dankten für die Einladung und für die gute Zusammenarbeit mit dem Kreisverband Nürnberg. Alle Grußworte bezogen sich auf die vielfältige und hervorragende Kulturarbeit, die unsere Landsleute hier vor Ort leisten und die als eine große Bereicherung für die Region betrachtet wird. Horst Göbbel informierte die Teilnehmer über die Wahl des Integrationsrates der Stadt Nürnberg am 9. Oktober und bat sie, für die Kandidaten der Siebenbürger Sachsen, Johann Ohler und Horst Göbbel, jeweils mit drei Stimmen abzustimmen. Als Gastgruppe war die Kinder- und Erwachsenentanzgruppe der Trachtengruppe der Landsmannschaft der Banater Schwaben Nürnberg unter der Leitung von Melanie Kling eingeladen. Sie zeigten die Tänze „Trampel Polka“, „Veilchenblaue Augen“ und „Es rauscht der Bach“ und ernteten viel Applaus. Auch ihnen überreichte die Vorsitzende einen Geschenkekorb und bedankte sich für die entgegengebrachte Freundschaft, die in den letzten Jahren bei vielen Landsmannschaft-übergreifenden Auftritten gefestigt wurde.Somit wurde den Gästen bis zum Schluss ein abwechslungsreiches und spannendes Programm geboten. Danach übernahm die Blaskapelle Nürnberg unter der Leitung von Michael Bielz wieder und lud zum Tanzen ein, um den schönen Nachmittag im geselligen Beisammensein ausklingen zu lassen. Für unsere Jüngsten gab es währenddessen in der Kinderecke bei Simone Krämer, Sigrid Nuzzo und Kathi Gutt wunderschöne Glitzer-Tattoos in unterschiedlichsten Motiven oder Perlenarmbänder zum Selbstbasteln.Der Bücherstand mit Informationen zum (Kreis-)Verband und verschiedensten Büchern wurde von Angelika Meltzer, Johann Ohler, Susi Schneider, Adele Homm und Annemarie Wagner betreut. Die Bewirtung des Open Airs und des Sommerfestes stemmte wieder einmal das starke Helferteam. Das Team besteht aus insgesamt 50 Personen, überwiegend ehemalige und aktive Tanzgruppenmitglieder der Siebenbürgischen Tanzgruppe Nürnberg, der Nösner Tanzgruppe, Jugendtanzgruppe Nürnberg, der Herzogenauracher Jugendtanzgruppe sowie deren Eltern, Freunde, Partner und Kinder. Nachbarschaftsübergreifend waren Helfer aus den Reihen der Roßtaler, Schwabacher, Herzogenauracher, Fürther und Nürnberger dabei. Es ist eine enorme ehrenamtliche Leistung, die hier für so viele Besucher innerhalb von vier Tagen erbracht wird. Da sind sogar freiwillige Urlaubstage im Spiel, um die Auf- und Abräumarbeiten zu leisten. Herzlichen Dank für diesen tollen Einsatz! Danke an die Unterstützung mit Grillgut durch die Metzgerei Mooser und Dootz, für den Baumstriezelstand der Familie Ziegler und deren Helfer! Ebenso danken wir der Bäckerei Ludwig, die für ihre meisterhaften Cremeschnitten in der Region bekannt ist. Danke auch an alle Sommerfestbesucher, die trotz des Wechsels nach Anwanden dem Kreisverband treu geblieben sind. Die positiven Rückmeldungen erfreuten die Organisatoren sehr. Fotos von der Veranstaltung sind unter www.siebenbuerger-sachsen-nuernberg.de zu sehen.

Annette und Karline Folkendt