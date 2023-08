Heilbronner Kreisvorstand bei ­Bundesgartenschau in Mannheim

Ohne die Planung im Kreisgruppenvorstand könnten viele unserer Veranstaltungen und auch unser siebenbürgisch-sächsisches Gemeinschaftsleben in Heilbronn so gar nicht stattfinden. Um den Vorstandsmitgliedern dafür einmal zu danken und ihnen die Möglichkeit zum freizeitlichen Beisammensein zu geben, wurden sie und ihre Partner bzw. Familien zu einem Ausflug eingeladen.

Vorstandsmitglieder der Kreisgruppe Heilbonn mit Partnern und Familie auf der Bundesgartenschau in Mannheim. Foto: Ines Wenzel

Unser Reiseziel war die Bundesgartenschau in Mannheim. Auf einem Parkplatz vor Mannheim, am Hockenheimring, stärkten wir uns mit Butterbrezeln, veganem Brot, Kuchen, Kaffee und kalten Getränken für den Besuch der BUGA.Den Tipp der Empfangsdame befolgend, fuhren wir zuerst mit der Seilbahn vom Luisenpark zum Spinelli-Park. Eine Fahrt mit dem SolarExpress über das Gelände und die dazugehörigen Erklärungen verschafften uns eine erste Übersicht.Das Areal mit den Spinelli Barracks war bis 2014 noch Militärgelände, danach wurde es zum BUGA-Gelände umgewandelt. Aus den amerikanischen Spinelli Barracks und ihren 80 Hektar Fläche sind farbenprächtige Gärten, ein großzügiges landwirtschaftliches Areal zum Flanieren, Schauen und Staunen geworden. Jede einzelne Halle („Blütenrausch“, Balkongarten, Erlebnisraum, Mustervorgärten, Vertikalgarten, Haus der Landschaft, Tisch der Nationen, Sand­rasenbiotop, Klima-Arena) ist sehenswert, interessant und lehrreich.Auf dem Experimentierfeld sind Ausstellungen zu Gartenbau und Landschaftsarchitektur sowie Themenbereiche zu „Welt im Wandel“, Blütenband Klima, Grüner Ruhegarten, Aromagarten, Apothekergarten und Schulgarten zu besichtigen. Interessant sind auch die Steinmetz-und Bildhauerarbeiten aus Naturstein und der Ausstellungstisch zu Kies, Sand, Schluff und Ton und deren Aussehen, Unterschiede und Bedeutung für die Qualität des Bodens.Zurück im Luisenpark sind der Zitrusgarten, der Mittelmeergarten, der Heilpflanzengarten und die Seerosenterrassen sehenswert und wunderschön.Besonders für die Kinder sind die Pinguine, Eulen, Alpakas und die Großvoliere interessant. Auf dem ganzen Gelände sind Ruhezonen zum Entspannen verteilt. „Café Gondoletta“, „Chinesisches Teehaus“ oder das Seerestaurant laden zum Verweilen ein.An diesem Sonntag war der „Tag der Landesmusikschulen“. So musizierten und sangen auf vielen Bühnen Kinder und Jugendliche der Musikschulen aus ganz Baden-Württemberg.Nach einem entspannten Tag bei bestem Wetter nahmen sich beim Verlassen der BUGA 23 viele von uns vor, diese Bundesgartenschau nochmal zu besuchen. Wir danken Jürgen Binder, Helmut Gross und Ines Wenzel für die gute Idee und die hervorragende Organisation dieses wunderschönen, interessanten Ausfluges. Den Musikern danken wir für ihren Beitrag zur guten Stimmung während der Fahrt.

Gerlinde Schuller, Neckarsulm