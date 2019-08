Einladung zur Kultur- und FrauenreferentInnentagung

Zur Kultur- und FrauenreferentInnentagung lädt der Landesverband Bayern für den 19. und 20. Oktober nach Nürnberg und Roßtal ein.

Zunächst widmen wir uns am Samstag ab 10.00 Uhr im Haus der Heimat Nürnberg der „Zukunftswerkstatt Kulturarbeit“, in die unsere Erfahrungen aus den Kreisgruppen einfließen sollen, und erfahren von Christa Wandschneider einiges über den Deutschen Frauenrat. Danach freuen wir uns – getreu unserem Motto „FrauenVorbilder“ – auf den Vortrag von Dr. Ingrid Schiel zum Thema „Vorreiterinnen des Pazifismus. Frauenweltbund zur internationalen Eintracht – Siebenbürgisch-sächsische Sektion“. Dagmar Dusil liest über Frauengestalten aus ihrem Buch „Auf leisen Sohlen. Annäherungen an Katzendorf“. Der Tag endet mit einem abendlichen Beisammensein. Übernachtet wird im Gasthaus Kapellenhof Roßtal.Am Sonntag um 9.30 Uhr findet eine Andacht mit Pfarrerin Birgit Hamrich statt, danach ihr Vortrag „Die gläserne Decke. Frauenrollen in Kirchen. Ein Vergleich zwischen Kulturen und Konfessionen“. Nach dem Mittagessen im Kapellenhof endet die Tagung.Interessierte Kultur- und Frauenreferenten und -referentinnen oder Kreisvorsitzende werden gebeten, die Anmeldung bis spätestens 25. September zu senden an: Verband der Siebenbürger Sachsen, Kulturreferat, Karlstraße 100, 80335 München, Fax: (089) 236609-15, Telefon: (089) 236609-0, E-Mail: Landesverband.Bayern[ät]siebenbuerger.de. Danach erhalten Sie das ausführliche Programm. Der zu entrichtende Beitrag beträgt 20,- Euro. Fahrtkosten, Verpflegung (Vegetarier bitte melden!) und Übernachtung werden übernommen, da die Tagung vom Bayerischen Sozialministerium über das Haus des Deutschen Ostens München und von unserem Landesverband Bayern gefördert wird. Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen und rege, kreative Mitarbeit.

Doris Hutter und Christa Wandschneider