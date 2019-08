Gelungenes Kronenfest der Kreisgruppe Günzburg

Am 20. Juli feierten wir das elfte Kronenfest der Kreisgruppe Günzburg. Das Wetter war herrlich und so konnten wir den Tag auf dem schattigen Vorplatz des Kulturzentrums in Gundremmingen verbringen.

Die Trachtenträger zusammen mit der Jugendtanzgruppe Augsburg beim Kronenfest der Kreisgruppe Günzburg. Foto: Katharina Gunesch

Gegen 11.00 Uhr begrüßte Kreisgruppenvorsitzender Klaus Fleischer rund 100 Gäste und Ehrengäste. Besonders erfreulich war, dass unser guter Freund und früherer Vorsitzender Ernst Werner trotz seiner schweren Erkrankung zu den Gästen zählte. Den Gottesdienst gestaltete Pfarrer Peter Gürth aus Burgau, musikalisch begleitet von Mariella Obermeier am Keyboard und Heidi Krech-Hemminger an der Geige. Zu Mittag konnten sich alle am deftigen und reichhaltigen Büfett stärken. Währenddessen spielte Alleinunterhalter Richard Melas („Rix-Musik“).Als Höhepunkt des Tages folgte am Nachmittag der Auftritt der Jugendtanzgruppe aus Augsburg unter dem Kronenbaum, der am Vortag von fleißigen Helfern gebunden und neben dem Festplatz aufgestellt worden war. Zum achten Mal in Folge waren die Tänzer unter der Leitung von Rosi Schwarz bei uns zu Besuch. Im Lauf der Jahre haben sich Freundschaften und gute Beziehungen zwischen den Mitgliedern der Kreisgruppe Günzburg und der Tanzgruppe und den Eltern entwickelt. In diesem Jahr zeigten sie die Tänze „Salamander“, „Schaulustig“ und „Chapelloise“.Nachdem Richard Fleischer das Kronengedicht vorgetragen hatte, ließ es sich der sechs Jahre alte Aron Modjesch nicht nehmen, ebenfalls eine kleine Kronenfestrede vorzulesen, bevor es Süßigkeiten für die Kinder gab. Die Zuschauer erfreuten sich an den Darbietungen unter der Krone und applaudierten kräftig. Anschließend wurden zu Marschmusik die leckeren selbst gebackenen Kuchen und Torten zum Kaffee serviert. Für Unterhaltung und gute Stimmung sorgte „Rix-Musik“ mit abwechslungsreichen Klängen bis zum Festausklang in den frühen Abendstunden. Der Vorstand bedankt sich bei allen Mitwirkenden, Kuchenbäckerinnen, Helfern und Gästen für das rundum gelungene Kronenfest.

Anita Szaunig