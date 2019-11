„Bunt sind schon die Wälder“ erklang in froher Runde am 26. Oktober beim Bunten Abend der Kreisgruppe Freiburg. Der Einladung des Vorstands folgte eine bunte Schar Besucher, bestehend aus Mitgliedern der Kreisgruppe und ihren Freunden. Die Räumlichkeiten des Markusgemeindehauses, geschmückt mit Herbstblumen und farbigen Blättern, versehen mit siebenbürgisch-sächsischen Akzenten, wie Trachtenpuppen, Kissen, Tischdecken und anderen Accessoires, erwartete die Besucher.

Bunter Abend in Freiburg mit dem siebenbürgisch-sächsischen Chor der Kreisgruppe Freiburg unter der Leitung von Renate Fervers. Foto: Horst David

Die Trachten des Chores waren ein Hingucker schlechthin. Katharina Schneider aus Elzach stellte fachkundig die unterschiedlichen Kopfbedeckungen der Frauentracht vor und zeigte und erklärte sehr eindrucksvoll das Bockeln am Objekt. Parallel dazu, stellten ihre Enkelkinder Lars und Lena Stockburger aus dem Schwarzwald die weniger bunte Festtracht der St. Georgener sehr spannend vor. Der siebenbürgisch-sächsische Chor der Kreisgruppe Freiburg unter der Leitung von Renate Fervers hatte ein vielfältiges Repertoire an sächsischen und deutschen Liedern vorbereitet. Sächsische Gedichte rundeten das bunte Programm des bunten Abends ab und sorgten für manche Heiterkeit.Die Vorsitzende Sigrun Kelp führte mit Witz und Charme durch den Abend und lud die Gäste schon mal für den 15. Dezember um 15 Uhr zum besinnlichen Adventsnachmittag in die Zachäusgemeinde ein. Sie wies außerdem darauf hin, dass man sich zu den anstehenden Vorstandswahlen im Januar Gedanken machen, wählen gehen oder sogar ein Amt übernehmen solle. Was darf bei einem bunten Abend auf keinen Fall fehlen? - Natürlich ein buntes Buffet, mit köstlichen Speisen, die an unsere Herkunft und Wurzeln erinnern und unserem Gaumen schmeichelten. Mit gemeinsamem Singen, begleitet von Anton Bleiziffer, einem Banater Landsmann, auf dem Akkordeon und Karl Hermann auf der Gitarre endete der bunte Abend und alle waren sich einig - das muss unbedingt wiederholt werden. Ein Dankeschön an die vielen Helfer!

Ursula Stefanovici