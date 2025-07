Jubiläumskonzert „50 Jahre Siebenbürgischer Chor Böblingen“

„Das älteste, echteste und schönste Organ der Musik, das Organ, dem unsere Musik allein ihr Dasein verdankt, ist die menschliche Stimme.“ (Richard Wagner) Dem können wir, die Sängerinnen und Sänger des Siebenbürgischen Chores Böblingen, nur zustimmen. Schließlich singen wir seit 50 Jahren zusammen und das mit größter Freude. (Fast) nichts kann uns davon abhalten, jeden Montagabend in unserem Vereinsheim Böblingen miteinander zu singen.

Böblinger Chor beim Jubiläumskonzert. Foto: Karl Bulkescher

Der vierstimmige Chor wurde 1975 vom Tartlauer Musiklehrer Werner Schunn, unterstützt von der Kreisgruppe Böblingen, ins Leben gerufen. Er bot eine Plattform für regelmäßige Zusammenkünfte gleichgesinnter Landsleute, um Erfahrungen auszutauschen und Gemeinschaft in lockerer Atmosphäre zu pflegen. Die Proben und die vielen Auftritte bei verschiedenen Veranstaltungen im Lauf der Jahre stärkten das Zusammengehörigkeitsgefühl, jedoch stand immer das Singen im Fokus. Dank wechselnder Chorleiter – Werner Schunn (sieben Jahre), Hans Dörner (drei Jahre), Karl Ziegler (vier Jahre), Pfarrer Hans Kirschlager (sechs Jahre), Pfarrer Rolf Kartmann (sieben Jahre), Effi Kaufmes (21 Jahre), Erika Wagner (seit 2023) – umfasst unser Archiv ca. 200 verschiedene Partituren, die alle gesungen werden möchten. Wir sind offen für Neues, greifen aber immer wieder auf altbekannte Lieder zurück. Das Repertoire ist breitgefächert: sächsische und deutsche Volkslieder, Schlager, kirchliche und klassische Musikstücke. Sogar englische Titel haben wir kürzlich gesungen. Die Anzahl der Sängerinnen und Sänger schwankte im Lauf der Jahre (Höchstzahl 42) – zuweilen waren es so wenige, dass wir uns als „Singgemeinschaft“ und nicht mehr als Chor betrachteten. Mittlerweile sind es wieder 30 Mitglieder aus 16 verschiedenen siebenbürgischen Ortschaften.Jedes Jubiläum wurde in großem Rahmen mit anderen Kulturgruppen gefeiert. Für das halbe Jahrhundert haben wir uns besonders viel Mühe gegeben und das Programm ganz allein bestritten. Die Einladungen wurden verschickt, auch an ausgeschiedene Chormitglieder. Nun ging es an die Organisation und natürlich das Einstudieren der Lieder. Gefeiert wurde am 24. Mai im Vereinsheim Böblingen. Einen Abend davor wurde der Saal mit viel Liebe zum Detail hergerichtet. Die Dekoration sorgte für ein musikalisches Ambiente. An die Wände wurden Plakate angebracht, die die Jubiläumsfeiern im Lauf der Jahre widerspiegeln: 10-, 15-, 20-, 25-, 30- und 40-jähriges Jubiläum. Die Plakate hatte Frank Schartner, ehemaliger Chorsänger, angefertigt und sie freundlicherweise dem Chor überlassen. Gestartet wurde um 15.00 Uhr mit einem gemütlichen Beisammensein bei Kaffee und selbst gebackenen Kuchen der Sängerinnen. Brunhilde Drotleff, ebenfalls Chorsängerin, überraschte uns alle mit einem wunderbaren, riesengroßen „Jubiläumskuchen“, den sie zu diesem Anlass spendete.Bis 16.00 Uhr, als das Konzert startete, wurden fast alle Plätze besetzt. Auch die ehemaligen Sängerinnen und Sänger waren bis auf wenige Ausnahmen unserer Einladung gefolgt und beehrten uns mit ihrer Anwesenheit. Sogar ein Chormitglied der ersten Stunde, Hilda Maurer, war anwesend und wurde entsprechend geehrt. Im Namen des neugewählten Vorstands der Kreisgruppe begrüßte Judith Kaiser, stellvertretende Vorsitzende, den Chor und die Gäste mit herzlichen Worten. Durch das Programm führten gekonnt Effi Kaufmes, Diethild Tontsch und Brunhilde Drotleff. Die Sängerinnen und Sänger zogen mit einem Jodler ein, der die Stimmung auf Anhieb lockerte. Erika Wagner, unsere Chorleiterin, sorgte für ein abwechslungsreiches Programm, für jeden Musikgeschmack war etwas dabei, unter anderem „Im Mai“, „Ein Lied zieht hinaus in die Welt“, „Glocken der Heimat“, „Uns’re kleine Nachtmusik“, „Das klein wild Vögelein“. Einige Lieder wurden mit Akkordeonbegleitung durch Renate Huber gesungen. Alle Lieder wurden mit reichlich Applaus belohnt. Das Publikum wurde mit Singen und Klatschen bzw. Wedeln mit bunten Servietten einbezogen und machte begeistert mit. Auf Wunsch gab es noch einen Jodler als Zugabe.Eine schöne Geste seitens des Vorstands war das Überreichen der Urkunden, auf denen jeweils die aktive Zeit des betreffenden Chormitgliedes vermerkt ist. Jedem Dankeschön wurde mit einer langstieligen roten Rose Nachdruck verliehen.„Es schwinden jedes Kummers Falten,/so lang des Liedes Zauber walten“, sagte Friedrich Schiller in treffender Weise. Ob Falten beim Singen verschwinden, ist nicht erwiesen, Tatsache ist jedoch, dass Musik Balsam für die Seele ist.

Hannelore Schuster