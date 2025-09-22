



22. September 2025

Kreisgruppe Freiburg i.Br.: Ausstellung bis 19. Oktober im Stadtmuseum Schramberg

Die Sonderausstellung „Rumänien – Land und Leute“ ist bis zum 19. Oktober im Stadtmuseum Schramberg, Im Schloss, Bahnhofstraße 1, in Schramberg zu sehen.





Dr. Konrad Gündisch und die stellvertretende Museumsleiterin Annette Hehr nach dem Vortrag im Schramberger Stadtmuseum. Foto: Bernhard Grimm Zum letzteren Thema hielt der Historiker Dr. Konrad Gündisch am 8. Juli einen anregenden Vortrag über die Siebenbürger Sachsen, die Banater und Sathmarer Schwaben, die Bukowina-, Bessarabien- und Dobrudschadeutschen, über ihre Kultur und Geschichte. Gündisch illustrierte seinen Vortrag mit Karten, Diagrammen und Lichtbildern und stellte sich anschließend einer interaktiven Diskussion mit dem Publikum. Wir wünschen der Schramberger Ausstellung viele Besucher und Besucherinnen und hoffen sehr, dass sich unter den 800 Rumänen, die sich in Schramberg angesiedelt haben, einige finden werden, die sich dafür einsetzen, dass die reiche rumänische Kultur und Tradition stärker ins öffentliche Bewusstsein der Uhrenstadt getragen wird. Eröffnet wurde die Ausstellung schon am 18. Mai. Grußworte an die zahlreich erschienenen Gäste richteten die Stellvertretende der Oberbürgermeisterin Tanja Witkowski, die stellvertretende Museumsleiterin Annette Hehr sowie Vertreter der Rumänischen Bibliothek in Freiburg und des Instituts für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas in München.Ein kulinarisches Erlebnis zur Mittagszeit waren die bei unseren Landsleuten beliebten Mici. Am Nachmittag führte die Siebenbürgische Tanzgruppe Kreis Böblingen e.V. einige flotte Tänze auf. Mit ihrer schönen Tracht und dem tänzerischen Schwung waren sie ein Magnet und Hingucker für die anwesenden Gäste. Der Vortrag „Vlad der Pfähler, der rumänische Dracula, reale Geschichte und Mythen“ beendete diesen Eröffnungstag. Die Sonderausstellung erstreckt sich im Museum über drei Räume und ist durch die Vielfalt an Themen und Exponaten sehenswert. Das Begleitprogramm weist eine Vielzahl an Vorträgen zur Landeskunde, zur Geschichte des Landes und zu den deutschen Minderheiten in Rumänien auf.Zum letzteren Thema hielt der Historiker Dr. Konrad Gündisch am 8. Juli einen anregenden Vortrag über die Siebenbürger Sachsen, die Banater und Sathmarer Schwaben, die Bukowina-, Bessarabien- und Dobrudschadeutschen, über ihre Kultur und Geschichte. Gündisch illustrierte seinen Vortrag mit Karten, Diagrammen und Lichtbildern und stellte sich anschließend einer interaktiven Diskussion mit dem Publikum. Wir wünschen der Schramberger Ausstellung viele Besucher und Besucherinnen und hoffen sehr, dass sich unter den 800 Rumänen, die sich in Schramberg angesiedelt haben, einige finden werden, die sich dafür einsetzen, dass die reiche rumänische Kultur und Tradition stärker ins öffentliche Bewusstsein der Uhrenstadt getragen wird. Irmtraud Grimm

