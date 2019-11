20. November 2019 Druckansicht

Einladung zum Neujahrsball 2020 in Baden-Württemberg

Gemeinsam mit der Landesgruppe Baden-Württemberg des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. organisiert die Siebenbürger Blasmusik Stuttgart e.V. zum siebten Mal den Neujahrsball der Siebenbürger Sachsen in Baden-Württemberg unter der Schirmherrschaft des Vorsitzenden der Landesgruppe, Michael Konnerth, und lädt dazu für den 11. Januar 2020 in die Osterfeldhalle, Köngener Straße 51, in 73734 Esslingen-Berkheim ein.

Unser „Original Karpaten-Express" wird unter der Leitung von Reinhard Konyen mit seinem vielseitigen Repertoire für gute Stimmung sorgen und auch bei dieser Gelegenheit seine neue CD „Grüß mir mein Heimatland" präsentieren. Unsere Gäste sind dieses Mal die Siebenbürgische Jugendtanzgruppe Heilbronn, die Siegerin des Volkstanzwettbewerbes der SJD 2019, sowie das ehemals erfolgreiche Standard- und Lateintänzerpaar des 1. Tanzclub Ludwigsburg, Erika und Christian Kellner. Festliche Garderobe ist erwünscht. Der Erlös dieser Veranstaltung wird als Spende an das Siebenbürgische Kulturzentrum Schloss Horneck e.V. in Gundelsheim gehen. Der Ballabend beginnt um 19.00 Uhr. Einlass ist ab 18.00 Uhr. Karten sind erhältlich zu 18 Euro im Vorverkauf bis zum 31. Dezember und zu 20 Euro an der Abendkasse. Bei Überweisung des Betrags auf das Vereinskonto der „Siebenbürger Blasmusik Stuttgart e.V.", IBAN DE28 6045 0050 0000 0669 58, bei der KSK Ludwigsburg, Verwendungszweck „Neujahrsball", werden die Karten auf den Namen des Einzahlers bei der Abendkasse hinterlegt. Es wäre sehr vorteilhaft, dass Gruppen, die zusammensitzen möchten, die Bestellung über nur eine Person vornehmen. An der Abendkasse ist kein Plätzetausch möglich. Kontakt: Michael Rochus, Telefon: (07150) 32316. Weitere Infos finden Sie auf www.karpaten-express.de W.W.

Schlagwörter: Siebenbürger Blasmusik Stuttgart, Neujahrsball, Esslingen

